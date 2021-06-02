Почему малышей из Микрорайона отправляют в детсад центра Бердска в 2021 году: Власть дала подробный ответ
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Почему малышей из Микрорайона отправляют в детсад центра Бердска в 2021 году: Власть дала подробный ответ

10:15:006/2/2021Фото: pixabay.com
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Формирование направлений происходит в автоматическом режиме. Часть детей, желающих получить место в детском саду, расположенном на микрорайоне, действительно получают места в садах центра. Но речь о несовершенстве ГИС «ЭДС» при распределении мест не идет.

Для получения места в муниципальной дошкольной организации необходимо зарегистрироваться

Власть Бердска сделала подробное разъяснение для родителей города о назначении путевки в детский сад. Так, для получения места в муниципальной дошкольной организации необходимо зарегистрироваться в Государственной информационной системе «Электронный детский сад». Это регламентировано Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 98 «Информационные системы в системе образования»).

- Формирование направлений осуществляется в автоматическом режиме. Часть детей, желающих получить место в детском саду, расположенном на микрорайоне, действительно получают места в садах центра. Но речь о несовершенстве ГИС «ЭДС» при распределении мест не идет. Система работает абсолютно корректно: строго в порядке очереди, с учетом всех приложенных льгот, система распределяет детей по садам, указанных в заявлении в качестве приоритетных. Однако, количество мест в некоторых детских садах существенно меньше, чем количество желающих получить место именно в них. В ситуации, когда очередь ребенка подошла, но мест в желаемых организациях нет, у системы есть 2 варианта: либо не предложить ребенку ничего и оставить в очереди, либо предложить место в том саду, где оно есть. А дальше родители сами делают выбор: соглашаться на предложенное направление или остаться в очереди и ждать, когда появится место в желаемом детском саду, - объяснили в мэрии Бердска.

Отмечается, что с апреля началось комплектование дошкольных организаций Бердска на новый учебный год. Впервые за последние годы в детские сады направляются дети в возрасте от года до двух лет. Пока это всего 190 мест. После ввода в эксплуатацию нового детского сада-яслей на микрорайоне «Южный», которое запланировано на конец года, ещё 110 детей ясельного возраста смогут посещать детский сад.

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