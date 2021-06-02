Когда сажать огурцы по лунному календарю в июне 2021 года

Первый летний месяц отлично подходит для посадки огурцов и рассадой и семенами прямо в грунт. Это теплолюбивая культура и погодные условия июня ей идеально подходят для того, чтобы рассада прижилась и дала хороший урожай.
Основное требование к посадке огурцов в теплую погоду - заниматься этим нужно только на растущей Луне. Подобрать правильный день поможет наш лунный календарь.
Народная примета гласит, что нельзя садить огурцы так, чтобы вас кто-то видел, а значит делать это нужно в одиночестве, а также не выбирать для посадки среду и пятницу. В противном случаем будет много пустоцветов.
Если вы сеете семена сразу в грунт, не забудьте потом укрыть их пленкой, чтобы влага дольше сохранялась в почве, а если вы высаживаете рассаду - ее первое время нужно притенять от солнечных лучей. Лучше всего для посадок выбирать утро или время после захода солнца. Ну либо в пасмурный день.
Самые удачные дни17, 18, 20 июня
Подходящие дни
12, 13, 14, 19 июня