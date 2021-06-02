Когда сажать огурцы по лунному календарю в июне 2021 года
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Когда сажать огурцы по лунному календарю в июне 2021 года

1:20:136/2/2021Фото: pxhere
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Если вы сеете семена сразу в грунт, не забудьте потом укрыть их пленкой, чтобы влага дольше сохранялась в почве, а если вы высаживаете рассаду - ее первое время нужно притенять от солнечных лучей.

огурцы
Июнь идеально подходит для посадки огурцов

Первый  летний месяц отлично подходит для посадки огурцов и рассадой и семенами прямо в грунт. Это теплолюбивая культура и погодные условия июня ей идеально подходят для того, чтобы рассада прижилась и дала хороший урожай.

Основное требование к посадке огурцов в теплую погоду - заниматься этим нужно только на растущей Луне. Подобрать правильный день поможет наш лунный календарь.

Народная примета гласит, что нельзя садить огурцы так, чтобы вас кто-то видел, а значит делать это нужно в одиночестве, а также не выбирать для посадки среду и пятницу. В противном случаем будет много пустоцветов.

Если вы сеете семена сразу в грунт, не забудьте потом укрыть их пленкой, чтобы влага дольше сохранялась в почве, а если вы высаживаете рассаду - ее первое время нужно притенять от солнечных лучей. Лучше всего для посадок выбирать утро или время после захода солнца. Ну либо в пасмурный день.

Самые удачные дни

17, 18, 20 июня

Подходящие дни

12, 13, 14, 19 июня

Неподходящие дни

1-6, 9, 22, 25-30 июня

Самые неудачные дни

7, 8, 10, 23, 24 июня

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