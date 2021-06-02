В центре Владикавказа произошла стрельба. Кавалер пытался отбить девушку у мужа

В России произошел очередной конфликт со стрельбой. На этот раз инцидент случился во Владикавказе. Там местному жителю понравилась девушка. Он узнал ее адрес и решил наведаться в гости. Но там его уже поджидал муж девушки с травматическим пистолетом. Сначала завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в стрельбу в центре города.
К счастью, никто не пострадал. Очевидцам удалось разнять участников конфликта. После произошедшего герой-любовник заявил, что не имеет претензий к законному супругу девушки.
Напомним, что последнее громкое происшествие со стрельбой произошло 28 мая в Новосибирске. Там, инспектор ДПС при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил ему прямо в голову. Спустя два дня парень скончался в больнице. Сейчас инспектор находится под стражей.