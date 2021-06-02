Инвалидам и пенсионерам Бердска бесплатно выдадут средства для реабилитации

В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Бердске начал свою работу пункт выдачи технических средств реабилитации для пенсионеров и инвалидов, сообщает власть Бердска.
Технические средства реабилитации предоставляются следующим категориям граждан:
- инвалидам и пожилым гражданам, не имеющим инвалидности, но нуждающимися в средствах реабилитации по медицинским показаниям (в том числе перенесшим травмы, хирургические операции).
Заявителем в получении технических средств реабилитации может выступать, как сам гражданин, так и его законный представитель.
ТСР предоставляются во временное пользование на срок не более 6 месяцев на основании личного заявления получателя и/или его представителя (по установленной форме) и договора.
Для получения ТСР необходимо предоставить следующие документы:
1) документ, удостоверяющего личность получателя;
2) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);
3) индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), если этот документ содержит рекомендации о нуждаемости в ТСР;
4) медицинскую справку или заключение врачебной комиссии медицинской организации о нуждаемости в ТСР (если нет ИПРА или ИПРА не содержит рекомендации о нуждаемости в ТСР).
Технические средства реабилитации выдаются во временное пользование в исправном состоянии. Проверка исправности ТСР производится в присутствии получателя. При выдаче ТСР получателя знакомят с правилами эксплуатации и техники безопасности ТСР. В случае необходимости получателю выдаются письменные инструкции о пользовании ТСР.
Предоставляя во временное пользование ТСР, получателя предупреждают об ответственности при повреждении и умышленной порче, утере выданного во временное пользование ТСР в соответствии с условиями договора.
При необходимости муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бердска» осуществляет доставку ТСР до места жительства (пребывания) получателя и обратно по истечении срока действия договора или досрочном прекращении действия договора.
ТСР выдаются без права передачи третьим лицам и должны использоваться строго по назначению и в соответствии с условиями договора.
Для получения дополнительной информации о работе пункта выдачи технических средств реабилитации и за получением оборудования необходимо обращаться по адресу: Бердск, Кирова, 2/1 каб. 2. Тел 5-61-15.