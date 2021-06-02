В Москве двух сержантов полиции задержали за издевательства над задержанным. Как стало известно, все произошло еще 9 апреля. Тогда сержанты Ханбиков и Сычев задержали мужчину за административное правонарушение. Его доставили в ближайшее отделение и начали выбивать из него показания. Для начала, его жестоко избили. Затем повели в туалет, где пытки продолжились. Мужчину окунули головой в унитаз и периодически сливали воду.Но уйти от наказания у полицейских не удалось. Через месяц о их методах работы стало известно руководству. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Патрульным грозит до десяти лет лишения свободы.
В Москве полицейские окунали в унитаз головой задержанного и сливали воду
10:21:536/2/2021
Мужчину жестоко избили за административное правонарушение.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Стоит линазначить сержантам максимальное наказание?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
БердскПочему малышей из Микрорайона отправляют в детсад центра Бердска в 2021 году: Власть дала подробный ответ
10:15:00 6/2/2021
БердскИсполняющий танец смерти на на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска поехал в суд: 2 июня 2021 начинается процесс по громкому убийству
10:01:00 6/2/2021
Пуля в голову: Появилось новое видео момента задержания 19-летнего Векила Абдуллаева, на котором виден момент потасовки
9:52:41 6/2/2021
БердскКоронавирус подозревают у 78 жителей Бердска. Статистика по COVID-19 за сутки на 2 июня 2021
9:47:17 6/2/2021
Картинки и поздравления с Днём портных на 2 июня 2021 года
9:40:41 6/2/2021
Отец расстрелявшего детей в гимназии №175 Казани Ильназа Галявиева пожаловался, что их семье не выделили никакой охраны
9:37:57 6/2/2021
БердскВ Бердске разыскивают тонувшего ребенка в Обском море у теплохода "Ремикс": Прохожие спасли мальчика после злой шутки "друзей"
9:32:43 6/2/2021