Планы Москвы намерены рассекретить в США после встречи Байдена с Путиным

На днях представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявил, что на встрече президентов России и США американская сторона надеется понять намерения Москвы, а сделать это можно только при личной встрече с Путиным. Также, по словам Жан-Пьера, для Байдена эти переговоры важны тем, что они помогут выявить различия между двумя странами, а также найти области, где два государства смогут достичь ощутимого прогресса.
Также был поднят вопрос кибератаки на крупнейшего производителя мяса в мире - компанию JBS. Известно, что американские власти находятся в контакте с Россией по этом вопросу.
Напомним, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и другие темы.