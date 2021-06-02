Планы Москвы намерены рассекретить в США после встречи Байдена с Путиным
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Планы Москвы намерены рассекретить в США после встречи Байдена с Путиным

10:43:426/2/2021Фото: pixabay
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Для Байдена эти переговоры важны тем, что они помогут выявить различия между двумя странами, а также найти области, где два государства смогут достичь ощутимого прогресса.

Президент Америки ждет встречи с Путиным

На днях представитель американской администрации Карин Жан-Пьер заявил, что на встрече президентов России и США американская сторона надеется понять намерения Москвы, а сделать это можно только при личной встрече с Путиным. Также, по словам Жан-Пьера, для Байдена эти переговоры важны тем, что они помогут выявить различия между двумя странами, а также найти области, где два государства смогут достичь ощутимого прогресса.

Также был поднят вопрос кибератаки на крупнейшего производителя мяса в мире - компанию JBS. Известно, что американские власти находятся в контакте с Россией по этом вопросу.

Напомним, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты и другие темы.

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