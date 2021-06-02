Мертвой нашли 17-летюю Анастасию Темникову после двух дней поиска: На ней следы падения с высоты
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Мертвой нашли 17-летюю Анастасию Темникову после двух дней поиска: На ней следы падения с высоты

10:52:496/2/2021Фото: pixabay
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Ее тело было обнаружено в Центральном районе города на улице Конституции СССР, 25.

30 мая 17-летняя девушка ушла из дома и не вернулась
30 мая в Красноярске случилось ЧП. Там пропала 17-летняя Анастасия Темникова. Как сообщали родные, она ушла из дома вечером 30 мая. Двое суток девушку искали родственники, волонтеры и неравнодушные местные жители. Но к сожалению чуда не произошло. Девушку нашли мертвой.
Ее тело было обнаружено в Центральном районе города на улице Конституции СССР, 25. На нем найдены следы падения с большой высоты. Об этом сообщили в группе „Поиск пропавших детей“ во „Вконтакте“. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.
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