"У нас здесь гуляют дети": Огромный разлагающийся труп собаки размером с корову не убирают 10 дней в микрорайоне Белокаменном Бердска

За домом №59 по улице Ключевой строители организовали стихийную свалку строительного мусора. Всё, что ненужно, свозилось и складировалось в непосредственной близости от жилого квартала. Постепенно к строительному мусору добавился и бытовой — несознательные жители города начали свозить в жилую зону отходы разного рода. Апофеозом стало обнаружение на несанкционированной свалке трупа коровы. Труп животного увидели жители дома №59 из своих окон. Потом, подойдя ближе, они установили, что это труп огромной собаки. Вокруг — большой жилой квартал, много детей. Любопытство и игры приводят детей на свалку. Труп животного — это уже опасно для здоровья.
Как писал «Курьер. Среда. Бердск» 24 мая 2021 года в микрорайоне Белокаменный состоялась встреча жителей с депутатом Владимиром Голубевым. Во дворе на детской площадке между домами по улице Ключевая 59 и 57/2 в 16 часов собралось очень много людей. Несмотря на рабочее время люди нашли возможность прийти, чтобы встретиться с Владимиром Алексеевичем. Вопросов накопилось много. Самым наболевшим был вопрос о строительном мусоре, который скидывается за домом 59 по улице Ключевой.
- Самосвалы сбрасывают битый кирпич, глину, складируются бетонные блоки, какие-то конструкции с торчащей арматурой. Сюда же непонятные машины сливают, видимо, канализационные стоки, привозят бытовой мусор. Мы вынуждены на эту свалку смотреть из своих окон, нюхать эту вонь, у нас здесь гуляют дети, а склад бетонных конструкций запросто может кого-нибудь завалить, да и ребенок может напороться на арматуру. Последней каплей стало, когда я увидела труп коровы, валяющийся за горой глины, - рассказала жительница дома №59 Дарья депутату Владимиру Голубеву.
На возражение Владимира Алексеевича, что уж бытовой мусор сваливают явно не строители, а несознательные жители города, собравшиеся дружно спросили: А кто организовал свалку — строители? С чем депутат, конечно, согласился и пообещал до 1 июля организовать вывоз всего мусора с территории жилого квартала.
Сегодня, 2 июня, жители дома №59 по улице Ключевой сообщили, что на прошлой неделе в течение двух дней строительный мусор вывозили с территории, прилегающей прямо к дому.
- Убрали много. Под окнами убрали остатки от строительства, плиты, сваи увезли. Не знаем. Дальше будут убирать или на этом всё закончится. Пока только убрали под окнами. С понедельника тишина, пока ничего больше не убирают. А собака как лежала, так и лежит, ее прямо из окна хорошо видно, - рассказали жители дома №59.
«Курьер. Среда. Бердск» связался с директором УК «ООО Белокаменный» Виктором Злобиным и спросил, как дела с вывозом мусора.
- Строители убирают строительный мусор, вывозят плиты и блоки. Управляющая компания занимается своей работой. Про собаку я давал указание закопать, должны были выполнить,- прокомментировал Виктор Викторович.