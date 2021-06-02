"Газель" застряла в трясине по пути на агролесовские дачи в Бердске: Смотрите видео плавающего в болоте авто

- Уже второй год такая проблема: едет по Сибирской легковая машина, а уж тем более грузовая, и проваливается, газует, не может выехать. Легковые машины проваливаются по середину колес, а газель однажды провалилась так, что даже двери не могли открыть, - рассказала жительница Бердска Наталья редакции «Курьер. Среда. Бердск» 2 июня. Она много раз была свидетелем, как с этой дороги вытаскивали машины - проехать невозможно.
Такой жуткий участок дороги находится в конце улицы Сибирской при подъеме на Агролес, возле границы между Бердском и Искитимом, однако УЖКХ подтвердило, что данный участок дороги находится в Бердске, и отвечает за его состояние администрация Бердска.
- Да, я знаю об этой проблеме, - сообщил редакции «Курьер. Среда. Бердск» 2 июня вице-мэр Владимир Захаров.
Состояние дороги обусловлено грунтовыми водами, которые размывают ее. В прошлом году дорогу засыпало щебнем, но помочь это не смогло, и сейчас машины до сих пор увязают.
- В четверг, 27 мая я ходила в УЖКХ, жаловалась на эту дорогу - когда уже с ней что-нибудь сделают? - говорит Наталья. - Мне в УЖКХ ответили: «Пока нет машины, ничего сделать не можем».