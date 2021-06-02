В Новосибирске 2 июня 2021 открываются два новых пункта вакцинации от коронавируса. Называем адреса

Сегодня, 2 июня, в Новосибирске начнут свою работу еще два пункта вакцинации. Отметим, что они будут временные и расположатся в торговых центрах в Ленинском районе на улицах Новосибирской и Толмачевской. Все, кто хочет сделать прививку, должны принести с собой паспорт, полис и СНИЛС.
Так, пункт вакцинации в торговом центре «Новосибирский» буде ждать жителей 2, 3, 4 июня с 15:00 до 19:00 часов, а 5 и 6 июня с 10:00 до 14:00 часов. Адрес ТЦ – ул. Новосибирская, 18/1.
А пункт в торговом комплексе «Толмачевский» примет жителей со 2 июня ежедневно с 10:00 до 15:00 часов по адресу ул. Толмачёвская, 19а, к. 2.