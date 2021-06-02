Пенсионер в Новосибирске распилил газовый баллон болгаркой и умер от взрыва
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Пенсионер в Новосибирске распилил газовый баллон болгаркой и умер от взрыва

11:30:076/2/2021Фото: pixabay
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В результате его манипуляций возникла искра из-за которой взорвались остатки газа в баллоне. Мужчина погиб на месте.

Газовый баллон взорвался и убил жителя Новосибирска

В минувшее воскресенье, 30 мая, в Новосибирске произошла очередная трагедия. Там пенсионер погиб от взрыва. Как выяснилось, местный житель находился в своем гараже. В какой-то момент он решил распилить газовый баллон болгаркой. Но в результате его манипуляций возникла искра из-за которой взорвались остатки газа в баллоне. Мужчина погиб на месте.

Как пояснил главный врач Скорой помощи Новосибирска, пенсионер получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время Следственный комитет Новосибирска проводит проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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