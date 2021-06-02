Можно ли молиться неосвященной иконе?

Иконы не всегда существовали в православии и был период, когда иконы расценивались, как запрещенные предметы. Позже церковь разработала правила и каноны написания икон, моление пред иконами стало догматом в православии.
Священники разъясняют, что на самом деле верующие должны понимать, что молятся они не самой иконе, а святому, который на ней изображён.
Многим икона помогает просто сосредоточиться на образе святого. На самом же деле молиться пред иконой вовсе не обязательно.
Мольбы можно произносить везде и в любом месте, когда вам это необходимо. Икона для молитвы не является обязательным атрибутом.
Что касается самих икон, то бывают неосвященные в храме иконы и освященные. Как правило, если мы приобретаем икону в храме- они уже освящены. Но бывает так, что иконы покупаются вне пределов храма.
Если у вас нет возможности сходить и освятить ее, то не считается запретом молиться перед ней, поскольку мы помним, что молимся не деревяшке, а святому, изображенному на ней.
Главное условие молитвы - молитва должна быть канонизирована церковью. Можно произносить молитвы и своими словами, но разучивать готовые тексты, которые не являются каноническими, строго запрещено.