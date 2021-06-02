Известный политик Дмитрий Гудков вместе со своей тетей Ириной Ермиловой задержан по делу о неуплате аренды за нежилое помещение. Об этом сообщила адвокат женщины Анастасия Саморукова. По ее словам, они задержаны как подозреваемые и отметила, что по этой статье им не может быть избрана меры пресечения в виде ареста.Чуть раньше СМИ сообщали о том что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в причинении имущественного ущерба. Его подозревают в неуплате долга по договору аренды в 2015-2017 годах. А вчера, 1 июня, в доме политика прошли обыски.
Известный политик Дмитрий Гудков задержан вместе со своей тетей
11:48:016/2/2021
Их подозревают в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.
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Известный политик Дмитрий Гудков задержан вместе со своей тетей
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