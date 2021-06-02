«Брюки с пузырями, в глазах отчаяние и безысходность»: почему матери перестают следить за собой, ответила психолог

Сейчас считается, что женщины должны следить за собой даже после рождения детей. Оставаться красивыми, воздушными и во время беременности, и после родов. Однако насколько это соблюдается и почему так волнует жителей Бердска? 1 июня редакции "Курьер. Среда. Бердск" прокомментировала это и объяснила психолог, коуч, разработчик уникальных авторских программ для женщин Марина Загвоздина.
Возмущения: столько безобразно жирных и неухоженных женщин
- Сегодня прекрасная погода! Прогуливаясь по нашему славному городку, обратила внимание на гуляющих мамочек. Бедные, бедные мужчины, мне некоторых из вас нереально жаль, ведь это чьи-то жены, среди них столько безобразно жирных и неухоженных женщин. Вот идёт одна с тремя детьми! И жирная! И одета как-будто картоху поехала копать. Какие-то бесформенные трикотажные кофты, брюки с пузырями на без того необъятной заднице, на башке гнездо, в глазах отчаяние и безысходность. Вот ты мне скажи, как можно быть жирной при такой ораве? Когда она есть успевает с тремя детьми, и вообще с чего пухнет? И приятно ли детям видеть такую маму? А про мужика я вообще молчу. Зачем заводить столько детей, чтобы превращаться в такое пугало? Ну остановись на одном, двух... мужчин жалко, короче, ребята, держитесь! А вы, мамаши, не нойте, что вам изменяют, сами виноваты. Приведите себя в божеский вид. У вас на первом месте всегда должен быть муж, а уже потом потомство. Это залог здоровых отношений в семье, - написал аноним в один из пабликов соцсети Вконтакте 31 мая. Общественность откликнулась обсуждением и осуждением:
- А вам то что? С тремя детьми, молодец! Дети - это счастье и её жизнь! С пучком на голове, толстая и что!? Какая кому разница? Что за стереотипы? Она живёт как она хочет! И молодец! И да, если она выглядит устало, это уже претензии к мужу, если он, конечно, есть! - отвечает Вероника Гурьянова.
- Отвалите от женщины, она гуляет с тремя детьми! Уже только за этот мужественный поступок можно ей простить жирненькие ляхи, - считает Анастасия Иванова.
- Женский организм во время беременности и родов испытывает колоссальный стресс. И даже вечно худые после родов могут заработать гормональный сбой, который ни спортом, ни диетами не вылечить. И что же? Не рожать теперь? Никому? Вымрем, как динозавры? Только потому что автору кажутся такие женщины безобразными. И если автор не в курсе, худым красоткам тоже изменяют. Худоба это не показатель для верности. Если мужик изменяет, то тут хоть что делай, бесполезно. Все равно залезет куда не следовало, - уверена Ирина Сергеева.
- Хм, видимо я живу в параллельной вселенной, то что вы описали, больше вижу в несемейных молодых, много знакомых мамочек, что выглядят как будто и не рожали, так что это ну вот вообще ни при чем, некоторых молодых таких вижу что жуть берет, ляжки что три моих, зато моськи гламурно раскрашены. А еще, чисто из мнения и наблюдения, чаще всего вот такими жены становятся от невнимания мужей, детей она не одна заводила, однако, почему-то мужья не особо горят желанием посидеть в одиночку с детьми пару часиков и дать жене, которая в декрете, немного денег и времени на себя, чтобы у него на ее красоту стояло, так что мне ничуть не жалко таких мужей! - добавляет Варвара Жадченко.
«Женщина без макияжа как нечищеный сапог»
- Ну что же, как и ожидалось, меня за высказанную правду о неухоженных мамашах некоторые неумные женщины облили грязью. Значит, злитесь. Значит, вас задело. Значит, вы считаете, что вы жирные и неопрятные и боитесь измен. Ведь если бы вы так не считали, то мой пост бы вас не задел. Хочу вас разочаровать, у меня есть муж и дети, но я при этом нормально выгляжу. Потому что не оправдываю свою лень отсутствием свободного времени и денег. Сейчас всё по дому за вас делают машины, еда почти готовая в магазинах, дети ходят в сады и школы, а вам всё не хватает времени. Чем вы заняты? Занятия спортом можно проводить и дома, так же как и нормальную одежду и обувь по распродажам приобрести за копейки. Нанести минимальный макияж и вымыть голову - 15-20 минут. Так что мужьям не повезло вдвойне, мало того, что жену стыдно в люди вывести, так она ещё и ленивая.
Да, красоткам тоже изменяют, но если тебе изменили, а ты отличная баба и понимаешь это, то без страха одиночества вышвырнешь мужика из своей жизни. А некрасивые, жирненькие, затюканные будут терпеть, ведь «кто на меня такую ещё клюнет». И я ни чуть не злая, просто вам правда глаза колет, - продолжила свою мысль автор в следующем посте.
- Женщина, вы токсичный персонаж, мужики бегут не от толстых или некрасивых женщин. А от зацикленных на себе, эгоистичных, закомплексованных (но самоутверждающихся за счёт унижения других), стервозных баб. Уверенные в себе, знающую цену женщины, не будут катать целую простыню о том, какая она бэст оф зэ бэст, а все остальные плохие. А ещё я думаю, что одеваешься ты тоже на распродажах, - ответила на это Наталия Авдеева.
- Ну про макияж согласна. Женщина без макияжа как нечищеный сапог, как однажды сказал мой отец. А вообще, на вкус и цвет все фломастеры... Кому-то, может, нравятся неопрятные бабы. Рассуждаю так потому, что самой нравятся обрыганы, так что все может быть, - делится Алиса Вольф.
Мнение эксперта: «Как только бытовых трудностей стало меньше - женщины начали поголовно следить за собой»
- Они не перестают. Это лишь мнение, причем довольно ограниченной группы людей. Раньше оно было популярным, сейчас - нет. Лично я, например, следила за собой, мои подруги тоже. Но все же основных причины две: первая - нехватка времени, так как появился ребенок, на него уходит много сил, ему много надо, времени на себя не остается. Вторая возможная причина - послеродовая депрессия, но это совсем другое, и последствие этого не только отсутствие ухода за собой. Послеродовая депрессия - серьезная проблема, которую надо прорабатывать со психотерапевтом. Если есть время, деньги и нет депрессии, то любая женщина будет следить за собой.
Мнение о том, что женщина с детьми уже не следит за собой, было распространено лет 40 назад, тогда считалось, что раз есть муж, дети - набор есть. Современные женщины такой точки зрения уже почти не придерживаются. Есть такой феномен как социально-культурное мнение. Оно во многом зависит от ситуации в стране, от региона проживания, от возраста, культуры, традиций. Культурно-генетическая обстановка формируется годами. Существование мнения о том, что женщина перестает следить за собой после рождения ребенка, обусловлено законами патриархата. В таком строе запрещены разводы: поженились и все, будем жить до старости, значит, можно за собой не следить, муж не сможет уйти. Сейчас разводы стали более позволительными, их количество тоже увеличилось, и женщины стали лучше следить за собой.
Стоит выделить еще одно важное изменение - технологическое. Вот вы вспомните 1970-е - какие там были стиральные машинки? Стиральных машинок не было, пеленки на руках не отстирывались, посудомоек не было, в магазинах огромные очереди, чтобы купить обычные продукты. Бытовых трудностей у женщины было куда больше, а значит, меньше оставалось времени на себя. Как только бытовых трудностей стало меньше - женщины начали поголовно следить за собой, - рассказала редакции Курьер. Среда. Бердск 1 июня психолог, коуч, разработчик уникальных авторских программ для женщин Марина Загвоздина.