Со счета бывшего депутата Госдумы Сергей Шашурина пропали 182 млн рублей

Экс-депутат Государственной думы Сергей Шашурин обратился в полицию с заявлением на то, что с его счетов в Сбербанке пропали 182 миллиона рублей. Он рассказал правоохранителям, что в 2020 году он открыл валютный счет в банке. А на днях в финансовом учреждении ему сообщили, что такого счета нет.
В настоящее время стражи порядка начали проверку по данному факту. В самом же банке сообщили, что пока не получали никаких претензий от Шашурина. Также им не поступали запросы от полиции, но они готовы оказать всяческое содействие правоохранителям.
Напомним, в 2005 году Шашурина приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана, но потом этот приговор отменили. А в августе этого года ему назначили 7 лет колонии по делу о мошенничестве, но позже срок «скостили» до 4 лет.