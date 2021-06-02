Серьезное происшествие произошло в минувший вторник, 1 июня, в Бийске. Там из окна дошкольного учреждения выпала 5-летняя девочка. Как стало известно, она упала со второго этажа здания. Малышка получила серьезные травмы и была госпитализирована в городскую больницу. Как сообщает портал nb22.ru, в учреждении было проведено внутренне расследование, которое показало, что воспитатели не обеспечили должной безопасности детей. Как оказалось, они не заметили открытого окна. В то время, пока один воспитатель раздевала детей после прогулки, а вторая ушла за обедом, девочка подошла к окну, не удержалась и выпала.В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Опрашиваются свидетели произошедшего, а также сотрудники дошкольного учреждения. Об этом сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
Из окна детсада выпала 5-летняя девочка в День защиты детей
12:28:006/2/2021
Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в одну из городских больниц.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Как следует наказать воспитателей?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Известный политик Дмитрий Гудков задержан вместе со своей тетей
11:48:01 6/2/2021
БердскПод палящим солнцем 1 июня высадили цветы на клумбах у перекрестка улиц Ленина и Первомайской в Бердске
11:47:54 6/2/2021
Бердск"У нас здесь гуляют дети": Огромный разлагающийся труп собаки размером с корову не убирают 10 дней в микрорайоне Белокаменном Бердска
11:39:08 6/2/2021
В Новосибирске 2 июня 2021 открываются два новых пункта вакцинации от коронавируса. Называем адреса
11:06:36 6/2/2021
Мертвой нашли 17-летюю Анастасию Темникову после двух дней поиска: На ней следы падения с высоты
10:52:49 6/2/2021