Из окна детсада выпала 5-летняя девочка в День защиты детей
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Из окна детсада выпала 5-летняя девочка в День защиты детей

12:28:006/2/2021Фото: pixabay
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Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в одну из городских больниц.

5-летняя девочка выпала из окна в детском саду
Серьезное происшествие произошло в минувший вторник, 1 июня, в Бийске. Там из окна дошкольного учреждения выпала 5-летняя девочка. Как стало известно, она упала со второго этажа здания. Малышка получила серьезные травмы и была госпитализирована в городскую больницу. Как сообщает портал nb22.ru, в учреждении было проведено внутренне расследование, которое показало, что воспитатели не обеспечили должной безопасности детей. Как оказалось, они не заметили открытого окна. В то время, пока один воспитатель раздевала детей после прогулки, а вторая ушла за обедом, девочка подошла к окну, не удержалась и выпала.
В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Опрашиваются свидетели произошедшего, а также сотрудники дошкольного учреждения. Об этом сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
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