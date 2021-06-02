3 июня - праздник Владимирской иконы Божией Матери: мощная молитва, категорические запреты дня и важные дела

Владимирская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых образов на Руси. она признана чудотворной из-за множества чудес, совершенных ею. Это именно пред этим ликом происходило помазание правителей России, а также благодаря ей русские войска смогли отбить вражеские набеги.
Считается, что эта икона была написана евангелистом Лукой на доске стола. за которым принимало пищу все святое семейство, пока Иисус был ребенком. Икона первоначально находилась в Иерусалиме, затем была перевезена в Константинополь, чей патриарх подарил ее князю Мстиславу еще в 12 веке.
Она была размещена недалеко от Киева. Затем ее решено было перевезти в Москву, но по пути недалеко от города Владимир поездка остановилась. Кони встали неподвижно и не желали дальше идти. Этот знак восприняли как знамение, что икону нужно оставить здесь. Икона осталась во Владимире и стала называться Владимирской. На месте стоянки коней возвели храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Почитают икону трижды в году - 3 июня, 6 июля и 8 сентября.
Молятся этой иконе совершенно по любому поводу. Их не стоит даже перечислять, поскольку икона признана универсальной - она помогает совершенно всем и во всем, если молитва идет от чистого сердца и с присущей искренностью.
Запретов в это день нет, но как и всем православным, полагается всегда вести себя соответственно заповедям Божьим и любить ближнего как самого себя. А значит не ругаться, не злиться , не совершать зла и не желать его никому.
Молитва