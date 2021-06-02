Малолетние гонщики на квадроциклах терроризируют жителей зеленой зоны Бердска

Жители микрорайона Морского, который расположен в Бердске между парком «Зеленый остров» и базой отдыха «Голубое озеро», в 2021 году наблюдают нашествие детей на квадроциклах.
- 12-летние несовершеннолетние гоняют по нашим дорогам без прав на квадроциклах без номеров. Никто это не контролирует. В этом году творится что-то ужасное! Во-первых, пройти невозможно — того и гляди собьет малолетний водитель. А во-вторых, сам может разбиться — до трагедии недалеко, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Рыжков, живущий в Морском.
По его словам, детей опасно отпускать на улицу, поскольку «малолетки гоняют на большой скорости».
- Уже были случаи — пару раз чуть на ребенка не наехали. Местные жители пытаются от них блоками отгораживаться, чтобы они хотя бы по территории домов не ездили. Полный беспредлел творится. Гоняют по лесу, костры разжигают где хотят и когда хотят. Никаких контролирующих органов — лесников или полицейских — ни разу не видел. Думаю, что недалеко до всякого рода печальных инцидентов, - прокомментировал Олег.
Нашествие гонщиков в сезон-2021 он объясняет растущей популярностью этого транспортного средства. Мало того, что квадроциклы имеются у обитателей «коттеджей богатых» расположенных в этом районе, теперь их дают на прокат соседние базы.
- Как летний сезон начался, так и поехали. Пацаны по 10-12 лет несутся на квадроцикле. У него еще ручки слабые, ножки слабые, реакции нет... А техника тяжелая. Кроме того, они же гоняют не только по дорогам, но и лесной чащобе. В прошлом году такой массовости не было. А сейчас пошел интерес квадроциклам, как к электросамокатам, - рассуждает Олег.
Он полагает, что если ситуация не взять под контроль, то не избежать трагедии — либо ребенок покалечится или погибнет, либо лес подожгут. Кроме того, малолетние водители бросают в лесу бутылки, обертки, превращая лесной массив в помойку. Между тем, повсюду стоят таблички «Въезд запрещен».
Замдиректора управления природными ресурсами Бердска Александр Неустроев отметил, что у них нет полномочий останавливать, а тем более наказывать водителей, тем более несовершеннолетних.
- Мы пытались бороться два года — перегораживали дороги. Но это бесполезно. Человека, ломающего ограждение, нужно поймать непосредственно за этим делом. Да у нас и нет таких полномочий, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Неустроев.
В управлении ГИБДД по Новосибирской области считают, что в первую очередь ответственность за катающихся на квадроциклах детей несут родители. А также те, кто сдает в аренду несовершеннолетним технику.
- Мы готовим распорядительные документы на проведение совместной работы по мото- и квадроциклам для предупреждения ДТП. Главу администрации обязательно уведомим, потому что это его, муниципальная земля, где происходят нарушения. На месте могут поработать экипажи Госавтоинспекции с целью выявления детей. Но, как правило, несовершеннолетние дают ложную информацию о себе и своих родителях. Вместе с тем, сейчас особое внимание ГИБДД будет уделять зонам отдыха, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» 2 июня и. о. руководителя отдела пропаганды Госавтоинспеции по Новосибирской области Инна Якобчук.
По ее словам, в летний период маршруты полицейских проложены так, чтобы охватить участки массового отдыха, особенно в выходные дни. А Бердск богат такими территориями, в том числе возле микрорайона Морского.
- Мы на этом каждый год акцентируем внимание. У нас были прецеденты, когда дети со взрослыми на квадроциклах попадали в ДТП. Лето только началось, и нужно постараться предупредить такие дорожные происшествия. Но хотелось бы, чтобы профилактика не ограничивалась только нашим ведомством. Нужно действенное вмешательство общественности и муниципалитета, - отметила Якобчук.
Она заверила, что Бердск значится в маршрутах ГИБДД, как и ордынское направление, где летом-2020 произошло немало ДТП с участием детей.