Семью инспектора ДПС в Мошкова взяли под госзащиту. Он случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву
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Семью инспектора ДПС в Мошкова взяли под госзащиту. Он случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву

1:17:016/2/2021Фото: Инстаграм
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Семью сотрудника ДПС вывезли из родного поселка.

Родные погибшего Векила угрожают семье полицейского, который в него выстрелил

Адвокат инспектора ДПС Александра Гусева, который 28 мая случайно выстрелил в голову задержанному, рассказал, в каком состоянии сейчас сам потерпевший и его семья. По словам правозащитника, сам обвиняемый в шоке. Его можно было не помещать под арест, но суд посчитал, что он может оказывать давление на свидетелей и родных погибшего парня. Семья инспектора сейчас находится под госзащитой. Прямых угроз в их адрес не поступало, но кто-то из родных погибшего говорил «Молитесь», сообщает Комсомольская правда.

Примечательно, что друзья погибшего парня утверждают, что от полицейских пахло спиртным, но экспертиза это опровергла — они были трезвы.

У самого Гусева хорошая репутация на работе — за годы службы ни одного взыскания, но есть две медали.

Также адвокат Гусева не понимает, почему не привлекают к ответственности тех, кто убегал от полиции ведь на лицо факт неповиновения и сопротивления стражам порядка. Также он заметил, что до сих пор неизвестно, кто находился за рулем Тойоты и просит свидетелей ЧП откликнуться.

Напомним, трагедия произошла 28 мая. Тогда инспектор ДПС Александр Гусев при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева случайно выстрелил ему в голову. Через два дня парень умер в больнице.

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Имеют ли право родные Векила угрожать семье полицейского?

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