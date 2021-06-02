Семью инспектора ДПС в Мошкова взяли под госзащиту. Он случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву

Адвокат инспектора ДПС Александра Гусева, который 28 мая случайно выстрелил в голову задержанному, рассказал, в каком состоянии сейчас сам потерпевший и его семья. По словам правозащитника, сам обвиняемый в шоке. Его можно было не помещать под арест, но суд посчитал, что он может оказывать давление на свидетелей и родных погибшего парня. Семья инспектора сейчас находится под госзащитой. Прямых угроз в их адрес не поступало, но кто-то из родных погибшего говорил «Молитесь», сообщает Комсомольская правда.
Примечательно, что друзья погибшего парня утверждают, что от полицейских пахло спиртным, но экспертиза это опровергла — они были трезвы.
У самого Гусева хорошая репутация на работе — за годы службы ни одного взыскания, но есть две медали.
Также адвокат Гусева не понимает, почему не привлекают к ответственности тех, кто убегал от полиции ведь на лицо факт неповиновения и сопротивления стражам порядка. Также он заметил, что до сих пор неизвестно, кто находился за рулем Тойоты и просит свидетелей ЧП откликнуться.
Напомним, трагедия произошла 28 мая. Тогда инспектор ДПС Александр Гусев при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева случайно выстрелил ему в голову. Через два дня парень умер в больнице.