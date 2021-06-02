"А где гарантия, что вы надолго?": Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин "торгуется" за цену фекалий для частных ассмашин

Директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин последовательно наводит порядок в работе предприятия. Комбинат бытовых услуг ему достался в сложном состоянии, проблем много, но по всем направлениям Анатолий Иванович готов работать совместно с коллективом КБУ и жителями Бердска.
«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о работе ассмашин в черте города. 27 мая корреспондент вместе с директором КБУ проехал по «точкам слива», где владельцы ассмашин сбрасывают откачанные жидкие отходы в канализационную сеть. В Бердске около 7000 частных домов, большое количество дач вокруг города. Вызвать ассмашину стоит в Бердске в среднем 600 рублей, на сайте КБУ Бердска указана стоимость 530 рублей. Большинство частных домов оборудовано автономными системами утилизации жидких бытовых отходов — выгребными ямами. Куда же девается содержимое этих выгребных ям? В городе есть люди, которые купили себе ассенизаторские машины и предложили свои услуги жителям частных домов и дач. Владельцы ассмашин выкачивают вашу выгребную яму, вы платите водителю деньги — все довольны. Теперь возникает вопрос — куда владелец ассмашины сливает содержимое вашей выгребной ямы? Ну это не мое дело — скажите вы, я оплатил свои стоки.
Жители многоэтажек оплачивают свои стоки в КБУ Бердска. В свою очередь КБУ Бердска оплачивает стоки всего города Новосибирскому городскому водоканалу по счетчику. Владельцы ассмашин открывают канализационные люки и сливают содержимое ваших выгребных ям в общегородскую систему. Кто за это заплатит? Правильно, КБУ Бердска, поскольку это не частная лавочка, а муниципальное предприятие, то за это платит город. А город это кто? Мы с вами. КБУ несет убытки, город замерзает, нет денег на замену труб. Можно примерно посчитать, сколько кубометров канализационных стоков сливается без оплаты. Владельцы частный домов оплачивают свои стоки просто в карман частника. У каждого владельца ассмашины свои клиенты, наработанные годами.
Сегодня, 2 июня, на территории КБУ состоялась запланированная встреча директора КБУ Анатолия Пронюшкина с владельцами ассмашин. Анатолий Иванович объяснил, что руководство КБУ готово к сотрудничеству и открыто для диалога и предложений владельцев ассмашин.
- Предприятие несет убытки из-за канализационных потерь, они существенны. Мы собрались принять решение, решение должно быть правильным. Мы сделали предварительный расчет по утвержденному тарифу: на один кубометр сбросов утвержден тариф 33 рубля 46 копеек. Мы рассчитываемся по этой цене с горводоканалом. Мы предлагаем свой вариант и хотим услышать ваши предложения. Это вопрос обсуждения, будем выходить на заключения договоров, - предложил собравшимся Анатолий Пронюшкин.
Директор КБУ привел предварительные расчеты применительно к ассмашине емкостью 5 кубометров, оговорив, что если машина меньшей или большей вместимостью, это будет учитываться. Также в расчете предусмотрены расходы на амортизацию техники и сезонность, так называемый понижающий коэффициент.
- Все цифры требуют серьезного обсуждения, мы готовы к диалогу. Сегодня мы выносим свои предложения, и в ближайшие дни ждем ваших предложений, - сказал собравшимся владельцам машин директор КБУ.
Водители спецмашин в главном согласны с Анатолием Пронюшкиным. Цивилизованный подход всегда лучше, когда не нужно прятаться и сливать отходы в оборудованных и разрешенных местах.
- Вы первый из 8 директоров КБУ, который нормально начал разговаривать с нами и слушает наши предложения. Мы пытались разговаривать с вашими предшественниками — никто даже не вышел. Вопрос такой — сейчас мы заключим эти утвержденные нами совместные договора. Мы видим, что с вами можно договариваться. А где гарантия, что вы — надолго? Что вы честно говорите, а если придет кто-то ещё, как раньше?- спросили владельцы ассмашин Бердска.
- Я решил так, что буду работать до того момента, пока не подготовлю себе замену. Чтобы это был человек знакомый с местными делами, бердчанин, болеющий душой за свой город. Тогда уйду. Пока я вижу двух таких людей. С мэром города мы обговаривали такой момент, - сказал Анатолий Пронюшкин.
Выйти «из тени» в правовое поле и работать не оглядываясь на возможные преследования за слив отходов без оплаты водители ассмашин Бердска готовы.
- Нужно только уточнить по сумме, которую нас обяжут платить за стоки. Но директор пообещал, что она будет реальной, чтобы нам и обслуживать свои машины и заработать. Почти у всех владельцев машин это подработка. Я свою купил в кредит, сейчас рассчитываюсь понемногу. Анатолий Иванович, конечно, прав, и нам спокойней работать будет. Мы ж не воруем, мы честно вывозим содержимое ваших сливных ям, работа особенная, - рассказал водитель ассмашины, с которым мы ехали в город после собрания.
Следующая встреча директора и водителей уже с уточнением цифр состоится в КБУ в ближайшее время.