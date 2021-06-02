Школьница набросилась на младшего брата с ножом и едва его не убила. Он ее раздражал

В минувший понедельник, 31 мая, в Петропавловске-Камчатском произошло серьезное ЧП. Там 16-летняя девушка едва не убила своего 10-летнего брата.
В день ЧП мать вместе с младшей дочерью была на конкурсе во Владивостоке, а отец на работе. Девушка с братом были одни в квартире. В какой-то момент мальчик начал баловаться, чем разозлил сестру. Девушка взяла нож с кухни и решила убить брата воткнув его в шею. Но мальчик не умер, поэтому она начала добивать его ножом в живот. Потом, вероятно, испугавшись, девушка вызвала скорую и ребенка отвезли в реанимацию с большой кровопотерей. К счастью, он выжил.
Сама школьница рассказала, что раскаивается в том, что она сделала. Но тем не менее, нападение она планировала заранее. Вероятно, она слишком ревновала младших детей к родителям. Сейчас она находится в изоляторе, ей назначена психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.