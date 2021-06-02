Над католическими школами поднимут флаги ЛГБТ

В Канаде в католических школах решили отметить месяц ЛГБТ. В течение всего июня над учебными заведениями будет развиваться Прайд-флаг. Таким образом, представители меньшинств надеются на то, что эта мера поможет школьникам не чувствовать себя изгоями и понять, что они такие же члены общества.
Радужные флаги будут поднимать в течение всего месяца в разных регионах страны. Некоторые школы дали свое согласие только на неделю поднятия флага.
Впервые Католический школьный совет округа Тандер-Бэй и Католический совет округа Аврора Бореалес подняли радужный флаг перед своими заведениями в 2019 году, с тех пор это стало традицией. Кстати, в некоторых регионах система католических школ полностью финансируется за счет налогоплательщиков.