Над католическими школами поднимут флаги ЛГБТ
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Над католическими школами поднимут флаги ЛГБТ

1:47:316/2/2021Фото: pixabay
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Это делается в поддержку подростков. которые чувствуют себя ущемленными из-за нетрадиционной ориентации.

В Канаде над школами поднимут флаги ЛГБТ

В Канаде в католических школах решили отметить месяц ЛГБТ. В течение всего июня над учебными заведениями будет развиваться Прайд-флаг. Таким образом, представители меньшинств надеются на то, что эта мера поможет школьникам не чувствовать себя изгоями и понять, что они такие же члены общества.

Радужные флаги будут поднимать в течение всего месяца в разных регионах страны. Некоторые школы дали свое согласие только на неделю поднятия флага.

Впервые Католический школьный совет округа Тандер-Бэй и Католический совет округа Аврора Бореалес подняли радужный флаг перед своими заведениями в 2019 году, с тех пор это стало традицией. Кстати, в некоторых регионах система католических школ полностью финансируется за счет налогоплательщиков.

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