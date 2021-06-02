Задержанный в Минске создатель NEXTA Роман Протасевич заявил, что его подставили. Видео допроса попало в Сеть
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Задержанный в Минске создатель NEXTA Роман Протасевич заявил, что его подставили. Видео допроса попало в Сеть

2:02:376/2/2021Фото: стоп-кадр с видео
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Один из белорусских телеканалов опубликовал отрывок видеозаписи с его допросом.

Протасевич арестован

На днях один из белорусских телеканалов опубликовал отрывок видеозаписи с допроса Романа Протасевича, которого задержали 23 мая в Минске за экстремизм. Полная запись допроса появится в свободном доступе только сегодня вечером, 2 июня.

"Уверен, меня подставили... Как только я это сказал, сразу оказался в Минске", — говорит Протасевич в обнародованном отрывке.

О чем именно идет речь пока неизвестно.

Напомним, 23 мая самолет, летевший рейсом Афины-Вильнюс экстренно посадили из-за сообщения о бомбе на борту. Во время проверки взрывчатки обнаружено не было. Но зато белорусским правоохранителям удалось задержать Протасевича, бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA и Россиянку Софью Сапегу, которая сливала в сеть данные белорусских силовиков.

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