Задержанный в Минске создатель NEXTA Роман Протасевич заявил, что его подставили. Видео допроса попало в Сеть

На днях один из белорусских телеканалов опубликовал отрывок видеозаписи с допроса Романа Протасевича, которого задержали 23 мая в Минске за экстремизм. Полная запись допроса появится в свободном доступе только сегодня вечером, 2 июня.
"Уверен, меня подставили... Как только я это сказал, сразу оказался в Минске", — говорит Протасевич в обнародованном отрывке.
О чем именно идет речь пока неизвестно.
Напомним, 23 мая самолет, летевший рейсом Афины-Вильнюс экстренно посадили из-за сообщения о бомбе на борту. Во время проверки взрывчатки обнаружено не было. Но зато белорусским правоохранителям удалось задержать Протасевича, бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA и Россиянку Софью Сапегу, которая сливала в сеть данные белорусских силовиков.