В Бердске построят четвертый храм РПЦ: Власть одобрила деревянную церковь в микрорайоне Белокаменном
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В Бердске построят четвертый храм РПЦ: Власть одобрила деревянную церковь в микрорайоне Белокаменном

3:23:186/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Решение было принято на публичных слушаниях.

Новый храм появится совсем скоро

В минувший понедельник, 31 мая, в Бердске прошли публичные слушания по вопросу строительства храма на Белокаменном. После обсуждения участники слушаний приняли решение одобрить строительство новой церкви. Поэтому, совсем скоро в городе появится четвертый храм.

Храм в микрорайоне Белокаменном в Бердске будет деревянным. Отмечается, что он будет назван во имя Преподобного Сергия Радонежского. Как стало известно, настоятелем будущего храма станет Александр Ляпустин. Священник Александр  служит около 25 лет. Живет и последние три года служит в Бердске. Он малоизвестен. В основном был штатным священником. О строительстве храма стало известно 10 декабря прошлого года.

Как отмечает настоятель бердского Кафедрального собора отец Владимир, в Бердске всего три храма на 100 тысяч жителей, а это крайне мало, ведь один храм рассчитан на 20 тысяч жителей.

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От редакции

Ждете появления новой церкви?

    Алена, 2 июня 2021 3:26:45
    Спасибо за хорошую новость, будем ждать открытия!
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