В Бердске построят четвертый храм РПЦ: Власть одобрила деревянную церковь в микрорайоне Белокаменном

В минувший понедельник, 31 мая, в Бердске прошли публичные слушания по вопросу строительства храма на Белокаменном. После обсуждения участники слушаний приняли решение одобрить строительство новой церкви. Поэтому, совсем скоро в городе появится четвертый храм.
Храм в микрорайоне Белокаменном в Бердске будет деревянным. Отмечается, что он будет назван во имя Преподобного Сергия Радонежского. Как стало известно, настоятелем будущего храма станет Александр Ляпустин. Священник Александр служит около 25 лет. Живет и последние три года служит в Бердске. Он малоизвестен. В основном был штатным священником. О строительстве храма стало известно 10 декабря прошлого года.
Как отмечает настоятель бердского Кафедрального собора отец Владимир, в Бердске всего три храма на 100 тысяч жителей, а это крайне мало, ведь один храм рассчитан на 20 тысяч жителей.