Пьяный отец на мотоцикле задавил своего 4-летнего сына
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Пьяный отец на мотоцикле задавил своего 4-летнего сына

3:28:106/2/2021Фото: pixabay
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Мальчик выжил, но с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Отец наехал на своего сына в Бурятии
Страшное происшествие произошло в минувший вторник в Бурятии. Там отец наехал на своего ребенка. Как сообщают правоохранители, все произошло в селе Бурдуны Кяхтинского района. Там, 39-летний мужчина, за рулем мотоцикла Восход наехал на своего 4-летнего сына. К счастью ребенок выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован с места аварии в ближайшую больницу.
Как отмечают в городской автоинспекции, во время ЧП водитель бы сильно пьян. Результат его освидетельствования составил 0.90 мг/л.
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