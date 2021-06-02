В прикрытый картонкой люк провалился Nissan Tino на ул. Бердский санаторий. Подробности ЧП в Бердске
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В прикрытый картонкой люк провалился Nissan Tino на ул. Бердский санаторий. Подробности ЧП в Бердске

3:57:096/2/2021,Маргарита МартыноваФото: Предоставлено Ольгой
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"Колесо машины провалилось в открытый люк. Там просто его прикрывала какая- то картонка. Если бы кто-то пошел или ребенок пробежал и наступил на этот картон, то провалился бы и поломал ноги-руки",- рассказала Ольга.

Машина провалилась в люк в жилом квартале на улице Бердский санаторий

Лето такая пора, когда народ стремится на пляжи, ближе к морю. Свою историю «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 июня, рассказала Ольга. На машине вдвоем с мужем в выходной день они поехали на пляж в район Бердского санатория. Машину оставили возле дома №37. Когда вернулись, оказалось, что выезд преградила другая машина. Муж проехал немного в сторону, чтобы выехать.

- Колесо машины провалилось в открытый люк. Там просто его прикрывала какая- то картонка. Если бы кто-то пошел или ребенок пробежал и наступил на этот картон, то провалился бы и поломал ноги-руки. Кругом жилые дома, многоэтажки, прямо в жилом квартале открытый люк, страшно, - рассказала Ольга.

Машину вызволили из люка. Муж Ольги сходил за бревном на пляж, под колесо подставили и выехали.
- Хорошо хоть бревна есть на пляже, пригодились. Это бревно в люке мы и оставили, закрыли как могли досками и обозначили бревном. Чтобы никто не упал. Почему в жилом квартале стоит открытый люк — не понятно, - спросила Ольга.

На расширенном аппаратном совещании главы города 31 мая и. о. начальника полиции Игорь Иус говорил, отвечая на вопрос мэра о краже люков, что «все приемщики металла в городе предупреждены и знают о строгой ответственности за прием краденых люков», что рейды проводятся регулярно, и «никто не будет в Бердске принимать люки с колодцев».

Люк был открыт

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Что делать с открытыми люками?

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