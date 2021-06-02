Серьезное ЧП произошло в Вологодской области накануне. Там, в заброшенном дачном домике, взорвался газовый баллон. Как сообщили в экстренных службах региона, все произошло в садовом товариществе «Урожайный» в городе Сокол. Также уточняется, что взрыв произошел в результате детской шалости. После хлопка начался пожар на площади 28 квадратных метров. Его быстро ликвидировали.В итоге, пострадали пятеро детей. Им от 13 до 16 лет. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии легкой и средней степени тяжести. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В заброшенном дачном домике взорвался газовый баллон. Пострадали пять детей
3:50:336/2/2021
Детская шалость обернулась трагедией. Один ребенок в тяжелом состоянии.
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