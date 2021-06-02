Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

4:02:286/2/2021
0

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа X конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения новосибирских победителей и лауреатов состоялась 27 мая в центре культуры и отдыха «Победа».

Победителей регионального этапа определяли Яков Самохин

В этом году сибирские журналисты представили на суд жюри 162 работы. Активнее всех выступила Новосибирская область: отсюда поступила каждая третья заявка на конкурс. На втором месте —Иркутская область, журналисты Приангарья заявили 23 материала. На третье место поднялась Томская область: из этого региона до финала дошла 21 работа.
Победителей регионального этапа определяли Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева, начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Елена Агамян, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск»; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» в Сибири и Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
«С каждым годом рассказывать о цифровых технологиях становится все сложнее: иногда кажется, что искусственный интеллект шагнул так далеко, что без специального образования понять принцип работы умных устройств невозможно. Но уровень профессионализма сибирских журналистов растет вместе с сервисами, благодаря чему получается рассказать просто о сложном и показать важность тех цифровых преобразований, которые воплощает в жизнь как “Ростелеком”, так и другие телекоммуникационные компании», — отметил Николай Зенин.
Журналисты заявляли работы по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, подать материалы можно было в спецноминации по темам «Кибербезопасность» и «Цифровой регион». Чаще всего новосибирские конкурсанты обсуждали развитие технологий в период пандемии и рассказывали о цифровизации города и области.
«Тема цифровизации отдаленных сел для меня очень близка! Мои родители живут в глухой деревне в Северном районе Новосибирской области. Каждое лето, приезжая туда, я оказывалась в полной изоляции — ни сотовой связи, ни интернета. А теперь бабушки и дедушки всегда на связи, для меня это очень важно, слышать их, видеть каждый день. Поэтому сюжет на эту тему снимала с особой любовью, трепетом и пониманием значения происходящего», — сказала победительница в номинации «Радио и телевидение» Яна Бугакова, которая сняла сюжет о селе Поварёнка Коченёвского района, в котором запустили пилотный проект «Цифровой сельсовет».
Призерами сибирского этапа конкурса стали:
В номинации «Печатная пресса»:
1 место — Наталья Повольнова из Красноярска, издание «Деловой квартал», за работу «Роботы за прилавком»;
2 место — Лолита Белова из Новосибирска, издание «Коммерсантъ-Сибирь», за публикацию «Интернет-трафик поправился на карантине»;
3 место — Татьяна Кузнецова из Барнаула, филиал ФГБУ «Редакция "Российской газеты"», за материал «Поставили на цифру».
В номинации «Радио и телевидение»:
1 место — Яна Бугакова, филиал ВГТРК «ГТРК “Новосибирск”, за сюжет «Проект "Цифровой сельсовет"»;
2 место — Ольга Дурных, филиал ВГТРК «ГТРК “Новосибирск”, за работу «В ботаническом саду Новосибирска создают цифровые копии мхов и лишайников»;
3 место — Андрей Свиридов, филиал ВГТРК «ГТРК “Кузбасс”», за сюжет «Энергосберегающее освещение».
В номинации «Интернет-СМИ»:
1 место — Елена Тайлашева из Томска, региональное информационное агентство «Томск», за материал «Неповоротливые вымрут: проректор ТПУ о "революции 4.0" в образовании»;
2 место — Федор Туров из Новосибирска, издание «Континент Сибирь», за работу «Что принес 2020 год в программу “цифрового импортозамещения”?»;
3 место — Алина Вовчекиз информационного агентства «Иркутск онлайн» за публикацию «Иркутская область как стартап. В чем перспективы региона?»
В номинации «Социальные медиа»:
1 место — Евгений Кунчиц из Кемерова за публикацию в Instagram «Умный дом, опыт эксплуатации»;
2 место — Наталья Романова из Иркутска за материал «Цифровизация туристической отрасли Иркутской области»;
3 место — Андрей Мужщинский из Красноярска за публикацию «Софт сейчас ложится из-за неправильной эксплуатации, а не из-за ошибок».
Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса, который состоится 10 июня. Тогда же станут известны победители в двух спецноминациях. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.
Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс». Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
журналистблогер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ прикрытый картонкой люк провалился Nissan Tino на ул. Бердский санаторий. Подробности ЧП в Бердске
    3:57:09 6/2/2021
    В прикрытый картонкой люк провалился Nissan Tino на ул. Бердский санаторий. Подробности ЧП в Бердске
    В заброшенном дачном домике взорвался газовый баллон. Пострадали пять детей
    3:50:33 6/2/2021
    В заброшенном дачном домике взорвался газовый баллон. Пострадали пять детей
    Пьяный отец на мотоцикле задавил своего 4-летнего сына
    3:28:10 6/2/2021
    Пьяный отец на мотоцикле задавил своего 4-летнего сына
    Можно ли молиться неосвященной иконе?
    3:20:05 6/2/2021
    Можно ли молиться неосвященной иконе?
    Известный рэпер Lil Loaded покончил с собой
    3:04:51 6/2/2021
    Известный рэпер Lil Loaded покончил с собой
    Бердск«Эта аудиовонь уже осточертела»: Житель Бердска пожаловался на громкую и назойливую рекламу DNS
    3:01:11 6/2/2021
    «Эта аудиовонь уже осточертела»: Житель Бердска пожаловался на громкую и назойливую рекламу DNS
    БердскБатутный эксперимент в Бердске: Сдует ли мощным ветром с резинового Микки Мауса прыгающих детей?
    2:53:50 6/2/2021
    Батутный эксперимент в Бердске: Сдует ли мощным ветром с резинового Микки Мауса прыгающих детей?
    Новый скандал в Кущевке: Арестованная судья по делу «банды Цапков» дала шокирующие показания
    2:37:58 6/2/2021
    Новый скандал в Кущевке: Арестованная судья по делу «банды Цапков» дала шокирующие показания
    Какие последствия принесет сильнейшая магнитная буря 16 июня 2021 года: Чем помочь себе в этот сложный для метеозависимых день
    2:20:50 6/2/2021
    Какие последствия принесет сильнейшая магнитная буря 16 июня 2021 года: Чем помочь себе в этот сложный для метеозависимых день
    Мужчина выпал из окна 5-этажного дома Новосибирска. Подробности трагедии
    2:17:20 6/2/2021
    Мужчина выпал из окна 5-этажного дома Новосибирска. Подробности трагедии