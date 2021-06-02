В Москве убийца гомосексуалиста Антон Бережной сбежал прямо из здания суда
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В Москве убийца гомосексуалиста Антон Бережной сбежал прямо из здания суда

4:19:586/2/2021Фото: pixabay
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Изначально по делу был вынесен оправдательный приговор, но суд позже его отменил.

Подозреваемый в убийстве гея сбежал из суда

Антон Бережной, которого обвиняют в убийстве гомосексуалиста в Москве у Курского вокзала, сбежал из суда во время заседания. Оно проходило в Басманном суде и во время перерыва Бережной вышел из здания и больше не вернулся. Суд после этого постановил принудительно доставить его в зал суда.

Напомним, 29 июня 2019 года Бережной напал на двух мужчин. Он выкрикивал оскорбления, а после начал наносить им удары ножом. Один из них получил ранение а другой, защищая своего друга, погиб.

Изначально уголовное дело рассматривалось судом присяжных и Бережного оправдали. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Но после прокурор и сторона потерпевших подали апелляцию и Московский городской суд отменил оправдательный приговор. Теперь бережного ждет новое рассмотрение и, возможно, срок.

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