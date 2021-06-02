В центре Москвы открыли стрельбу. Есть пострадавшие

Сегодня, 2 июня, прямо в центре Москвы произошло серьезное ЧП. Там неизвестны устроили стрельбу, в результате которой пострадали люди. Как стало известно, все случилось на Марксисткой улице. Там устроили конфликт трое мужчин, а после один из них достал травматический пистолет начал стрелять.
На месте работают все экстренные службы. Они сообщают о пострадавших. Вся информация уточняется.
Отметим, что за последний месяц это уже не первый случай стрельбы в России. 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. В результате этого погибли 9 человек, еще 24 пострадали.
30 мая в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим тогда пострадали 2 человека, в том числе ребенок.
Вчера 1 июня, во Владикавказе поругались двое мужчин и один из них начал стрелять в своего оппонента. К счастью, обошлось без пострадавших.