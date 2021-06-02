Осложнения после ковида: Болезнь вызывает астенический синдром у молодых людей

Об опасности коронавирусной инфекции сказано много, актуален разговор о последствиях этого страшного заболевания. Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская в разговоре с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» посоветовала всем, в том числе молодым людям, не относиться легкомысленно к сложному заболеванию, поскольку вирус мутирует, возможны и повторные заражения. Молодому человеку нужно серьезно и ответственно подходить к своему здоровью. И даже при симптомах ОРВИ сдать тест на коронавирус, чтобы исключить эту болезнь или правильно лечить.
- Опасна коронавирусная инфекция постковидными осложнениями. Пациенты, даже те, которые бессимптомно переносят коронавирус, потом сталкиваются с ситуацией астенического синдрома. Это слабость, быстрая утомляемость, плохой сон. Такие основные распространенные симптомы. Не говоря уже о том, что после тяжелой болезни у многих есть проблемы с легкими, с сердцем,- рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.
Для справки:
Астенический синдром – одна из наиболее часто встречающихся патологий, при которой наблюдаются повышенная утомляемость, истощаемость организма, снижение работоспособности и невозможность вести полноценный образ жизни.