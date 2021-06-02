Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу в Красноярске. Смотрите видео

Серьезное ЧП произошла накануне в Красноярске. Там, на улице Белинского, прямо по ходу движения загорелся автобус, который следовал по 50 маршруту. К счастью, водитель смог быстро среагировать — как только он заметил дым, идущий из автобуса, он сразу же высадил всех пассажиров. По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке. На место пришло вызывать сотрудников МЧС чтобы справиться с огнем. Информации о пострадавших нет.
Отметим, что подобное ЧП произошло на минувшей неделе в Ростове-на-Дону. Там также загорелся пассажирский автобус во время движения. Пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство. О жертвах не сообщается.
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