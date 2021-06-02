Четвертый храм в Бердске построят из дерева в микрорайоне Белокаменном

Четвертый храм планируется построить в Бердске. Об этом стало известно после прошедших 31 мая публичных слушаний.
В понедельник в правила землепользования и застройки города внесли изменения. В частности, как сообщили 2 июня в пресс-центре мэрии Бердска, в статью 37 (Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)): в пункт 1 в условно разрешенные виды использования земельных участков был включен вид «Религиозное использование». Согласно этому в микрорайоне Белокаменном предполагается выделение участка земли под строительство храма.
Это будет четвертый храм в Бердске. Как отметил настоятель бердского Преображенского собора отец Владимир, сейчас проводятся все необходимые действия по разработке документации на строительство нового храма.
Планируется, что будущий собор во имя Преподобного Сергия Радонежского будет деревянным. Батюшка уточнил, что сооружение по своей площади не превысит уже имеющиеся в городе Богоявленский или Сретенский храмы. Уже известно имя настоятеля нового собора Сергия Радонежского - священник Александр Ляпустин.