Картинки и поздравления в День святых Елены и Константина 3 июня
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Картинки и поздравления в День святых Елены и Константина 3 июня

6:01:336/3/2021Фото: bipbap.ru
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Святые Елена и ее сын Константин сделали огромный вклад в распространение христианства.

День святых Елены и Константина

Красивый день добра и мира —
Святых Елены, Константина.
Они всю жизнь дарили свет,
Для всех молили меньше бед.

Давайте будем помогать
Друг другу и добра желать.
И может в день святой и ясный,
Мир станет чуточку прекрасней.

День святых Елены и Константина

В этот день тебе, Елена,
От души хотим желать
Быстро, весело, с задором
Все невзгоды устранять.

Чтобы счастье наполняло
Дни твои все до краёв,
Ну, а всё, о чём мечтала,
Исполнялось бы без слов.

День святых Елены и Константина

Сегодня славим Константина,
И мать — прекрасную Елену.
Их вера, сила, доброта
Уже столетия — нетленны.

Пускай святые вам помогут,
Когда другой надежды нет.
Пусть сохранять вас от печали,
От боли, горестей и бед.

День святых Елены и Константина

В день святой Елены, в праздник Константина
Радость поспешит пусть в ваш красивый дом.
Станет веселее жизни всей картина,
Чтоб такой остаться навсегда потом!

Я вас поздравляю и желаю счастья,
Веру в душах свято, бережно хранить,
Чтобы все прекрасно стало получаться,
Вам в добре, уюте, славном мире жить!

День святых Елены и Константина

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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