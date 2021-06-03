Картинки и поздравления в День святых Елены и Константина 3 июня

Красивый день добра и мира —
Святых Елены, Константина.
Они всю жизнь дарили свет,
Для всех молили меньше бед.
Давайте будем помогать
Друг другу и добра желать.
И может в день святой и ясный,
Мир станет чуточку прекрасней.
В этот день тебе, Елена,
От души хотим желать
Быстро, весело, с задором
Все невзгоды устранять.
Чтобы счастье наполняло
Дни твои все до краёв,
Ну, а всё, о чём мечтала,
Исполнялось бы без слов.
Сегодня славим Константина,
И мать — прекрасную Елену.
Их вера, сила, доброта
Уже столетия — нетленны.
Пускай святые вам помогут,
Когда другой надежды нет.
Пусть сохранять вас от печали,
От боли, горестей и бед.
В день святой Елены, в праздник Константина
Радость поспешит пусть в ваш красивый дом.
Станет веселее жизни всей картина,
Чтоб такой остаться навсегда потом!
Я вас поздравляю и желаю счастья,
Веру в душах свято, бережно хранить,
Чтобы все прекрасно стало получаться,
Вам в добре, уюте, славном мире жить!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru