Погода на Аленкин день в Бердске: Почему 3 июня нужно сеять лен?
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Погода на Аленкин день в Бердске: Почему 3 июня нужно сеять лен?

6:30:106/3/2021Фото: pixabay
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Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Погода начала портиться
Погода начала портиться

Погода в Бердске и во всей Новосибирской области начинает портиться. По данным метеорологов 3 июня в регионе будет пасмурно. Температура воздуха утром в Бердске составит 17 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется лишь до 22 градусов со знаком плюс, но ощущаться будет как +20. При этом весь будет облачно, но с прояснениями. Ночью похолодает до 13 градусов тепла. Порывы ветра будут минимальны - до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 3 июня

Этот день в народе ранее называли Олёна (Алёна) – длинные льны, Оленин день или Алёнкин день. По приметам, если в этот день посеять лен, то он будет длинными. Поэтому крестьяне старались бросить хоть горсть льна в землю.

Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.

Кукушку закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лён сеять.
Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная.
Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
Кукушка кукует – на хорошую погоду.
Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.
Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.
Звезды мерцают – к ненастью.
Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.
Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.
Луна в кругах – к пасмурной погоде.
Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.
Сон со 2 на 3 июня пустой, не стоит ждать его исполнения.

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