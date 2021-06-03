Погода на Аленкин день в Бердске: Почему 3 июня нужно сеять лен?

Погода в Бердске и во всей Новосибирской области начинает портиться. По данным метеорологов 3 июня в регионе будет пасмурно. Температура воздуха утром в Бердске составит 17 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется лишь до 22 градусов со знаком плюс, но ощущаться будет как +20. При этом весь будет облачно, но с прояснениями. Ночью похолодает до 13 градусов тепла. Порывы ветра будут минимальны - до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 3 июня
Этот день в народе ранее называли Олёна (Алёна) – длинные льны, Оленин день или Алёнкин день. По приметам, если в этот день посеять лен, то он будет длинными. Поэтому крестьяне старались бросить хоть горсть льна в землю.
Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену.
Кукушку закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лён сеять.
Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная.
Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
Кукушка кукует – на хорошую погоду.
Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой.
Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.
Звезды мерцают – к ненастью.
Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.
Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.
Луна в кругах – к пасмурной погоде.
Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится.
Сон со 2 на 3 июня пустой, не стоит ждать его исполнения.