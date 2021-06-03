Килограммчика три уже поймали: Рыбаки Бердска ждут полного снятия нерестового запрета с 10 июня 2021 в Обском море
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Килограммчика три уже поймали: Рыбаки Бердска ждут полного снятия нерестового запрета с 10 июня 2021 в Обском море

2:03:116/3/2021,Алиса ЕршоваФото: pexels.com
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Запрет на количество крючков на рыбалке в Обском водохранилище продержится еще 7 дней.

В этом сезоне рыба лучше всего клюет на спиннинг
В этом сезоне рыба лучше всего клюет на спиннинг

Нерестовый запрет действовал на Обском водохранилище с 25 апреля по 10 июня: в этот период нельзя рыбачить на лодке, ловить можно только одному человеку на одну удочку и только с берега. Однако сейчас ограничения постепенно снимаются: с 25 мая разрешили выходить в лодке, а вскоре все оставшиеся запреты будут сняты. Большинство рыбаков уже открыли рыбацкий сезон.

В Обском водохранилище сейчас нельзя ловить леща менее 25 см, раков менее 9 сантиметров, а через 3 месяца, 1 сентября будет запрещен отлов судака менее 33 сантиметров. Такую рыбу следует выпускать, не причиняя ей вреда. штраф за нарушение правил составляет от 2 до 5 тысяч рублей, также отбирают рыбацкий инвентарь и лодку.

- Запрет на нерест все еще работает, этот запрет нужен, чтобы рыба спокойно нерестовалась. Все рыбаки понимают важность этого запрета, потому что если у рыбы не будет потомства, то на следующий год ловить будет нечего, поэтому никто не нарушает. Я воздерживаюсь, мои друзья тоже, я не слышал, чтобы кто-то во время нерестового запрета как-то не так ловил, но, может, это у меня окружение такое. Я думаю, 90% рыбаков не нарушают, - рассказывает рыбак Владимир Низовских.

В этом году, по словам рыбаков, лучше всего ловится хищная рыба на спинниг: окунь, щука, судак. Лучшее время для рыбалки, как всегда летом, кроме дождливых дней, - раннее утро и вечер, около 7-8 часов. Из-за высокой температуры рыбы впадают в состояние анабиоза и слабо клюют, тогда как хищные рыбы предпочитают находиться в более холодных слоях воды. Если угадать слой и попасть в него, можно уйти с богатым уловом.

- Я уже ездил на рыбалку в этом году с друзьями, буквально сегодня, - рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Низовских 2 июня. - Каждый поймали килограмма по три рыбы, но это было в неудачное время. У меня товарищи съездили, около 100 штук поймали, - радуется он.

В целом перспективы для рыбаков улучшаются с каждым годом: рыбы в Обском водохранилище не становится меньше, а он ажиотаж среди рыбаков пропадает, а подросткам и детям нового поколения сидение с удочкой уже не так интересно. Рыбаков, сидящих на берегах Оби и Обского водохранилища, становится меньше с каждым годом.

- Молодым неинтересно, а старые все поумирали, - высказал свой неоптимистичный прогноз рыбак Шунаев Геннадий. Но все же даже если количество рыбаков уменьшается, в этом есть плюс - улов старых верных своему делу рыбаков вырастет в разы.

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