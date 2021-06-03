Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 июня 2021 в России и мире

• Праздник прогульщика
• Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day)
• Праздник Владимирской иконы Божией Матери
• День рождения парашюта
• День «Любовь побеждает всё» (Love Conquers All Day)
• День вспоминания о снеге
• День памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены
• День средств защиты от насекомых (Insect Repellent Awareness Day)
• Всемирный день косолапости (World Clubfoot Day)
• Великорецкий крестный ход
• Католический праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi)
• День олицетворения авторитета (Impersonate Authority Day)
• Собор Симбирских святых
• Собор Уфимских святых
• Собор Карельских святых
• День памяти преподобного Кассиана Угличского
• День самогона (National Moonshine Day) - США
• День яйца (National Egg Day) - США
• День шоколадно-миндального печенья (National Chocolate Macaroon Day) - США
• День повторений (National Repeat Day) - США
• День зуда (National Itch Day) - США
• День движения за запрет опиума (Opium Suppression Movement Day) - Тайвань
• День рождения королевы Сутхиды (Queen Suthida Birthday) - Таиланд
• День объявления независимости - Черногория
• День мучеников - Уганда
• День Мабо (Mabo Day) - Австралия
• День вооружённых сил - Намибия
• День горы Чимборасо (Chimborazo Day) - Эквадор
• Именины у Елены, Константина, Касьяна, Кирилла, Феодора, Кассиана, Михаила, Ярослава
• Еленин день (Олёна - Длинные льны)
Важные события
1830 чумной бунт в Севастополе.
1869 открыто движение на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге.
1905 расстрел мирной демонстрации рабочих во время стачки на реке Талка в Иваново-Вознесенске.
1917 открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
1918 Совнарком издал декрет «О национализации Третьяковской галереи».
1927 в Москве снесены Красные ворота.
1941 из решения Политбюро ЦК ВКП(б) 3 июня 1941: «Разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в Германию во исполнение договора: меди 6000 тонн, никеля 1500 тонн, олова 500 тонн…».
1970 синтезирован первый искусственный ген.
1971 на Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика».
1975 Пеле подписал контракт на три года с нью-йоркским футбольным клубом «Нью-Йорк Космос».
1992 в России создан Совет безопасности.
1980 из-за сбоя компьютера в США ложно сработала система предупреждения о ракетном нападении со стороны СССР, объявлена ядерная тревога, мир находился на пороге ядерной войны.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend