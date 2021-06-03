Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 3 июняВладимирской иконы Божией Матери
Равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены
Благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев
Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца
Собор Карельских святых
Народные праздники
Этот народный праздник посвящен памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской, царицы.
Девушки молятся этой святой, чтобы она позаботилась об их судьбе. Заплетать косу в этот праздник не принято. В народе верят: если весть день проходить с распущенными волосами, то они будут длинными и красивыми.
В этот день сеют яровые злаки, ячмень, гречку и сажают огурцы. Хозяйки делают специальные заговоры на хороший урожай.
Ненастный и дождливый день сулит такую же погоду осенью.
Приметы
- Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной.
- Умеренно тепло и днем и ночью – к затяжному ненастью.
- Если ночью на небе исчезают маленькие звездочки, ждите дождя.
- Хорошо рябина цветет – к урожаю льна.
- Девушки этим днем кос не заплетали, чтобы волосы стали похожими на лен – светлыми и длинными.
Источник: my-calend