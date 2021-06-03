На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей

1:38:056/3/2021Фото: roscosmos.ru
0

В одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 миллионов рублей. В другом организация представила фиктивные документы и похитила еще почти 60 миллионов рублей, не выполнив строительно-монтажные работы.

На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей

На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 миллионов рублей. В другом организация представила фиктивные документы и похитила еще почти 60 миллионов рублей, не выполнив строительно-монтажные работы.

По предварительным данным, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и акционерным обществом ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2» в Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на сумму более четырех миллиардов рублей.
С конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 миллионов рублей, при этом обязательств на объекте было выполнено всего на 100 миллионов рублей. В результате в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В другом уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). К строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль». Обе организации с сентября по ноябрь 2020 года представили в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от казначейства 59,8 миллиона рублей. В результате должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство Восточного.

Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коррупциячиновникподрядчиккосмодром
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы удивлены?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскРжавые могильные оградки освежают вдоль дорог Бердска. Смотрите фото
    1:36:04 6/3/2021
    Ржавые могильные оградки освежают вдоль дорог Бердска. Смотрите фото
    Светлые молитвы 3 июня на День святых Елены и Константина
    1:20:55 6/3/2021
    Светлые молитвы 3 июня на День святых Елены и Константина
    Воспитатель издевалась над сиротками в центре помощи детям "Маяк"
    1:05:40 6/3/2021
    Воспитатель издевалась над сиротками в центре помощи детям "Маяк"
    БердскПолиция нашла потерянное заявление ассенизатора Дмитрия Смагина: Его искусал ротвейлер в поселке под Бердском
    12:55:04 6/3/2021
    Полиция нашла потерянное заявление ассенизатора Дмитрия Смагина: Его искусал ротвейлер в поселке под Бердском
    Малыш провалился в канализационный колодец в Новосибирске. СК завел дело
    12:52:37 6/3/2021
    Малыш провалился в канализационный колодец в Новосибирске. СК завел дело
    Выплата 10 000 рублей: Путин назвал новый возраст детей, которые получат деньги в августе 2021
    12:36:23 6/3/2021
    Выплата 10 000 рублей: Путин назвал новый возраст детей, которые получат деньги в августе 2021
    Еще в восьми округах Москвы запустили проект «Мобильный инспектор»
    12:25:15 6/3/2021
    Еще в восьми округах Москвы запустили проект «Мобильный инспектор»
    Мощные по силе молитвы иконе Владимирской иконе Божией Матери
    12:25:09 6/3/2021
    Мощные по силе молитвы иконе Владимирской иконе Божией Матери
    Можно ли работать и ходить на кладбище 3 июня на большой церковный праздник День святых Елены и Константина?
    12:20:22 6/3/2021
    Можно ли работать и ходить на кладбище 3 июня на большой церковный праздник День святых Елены и Константина?
    БердскКоронавирус в Бердске: Названо истинное число зараженных за сутки на 3 июня 2021
    12:12:16 6/3/2021
    Коронавирус в Бердске: Названо истинное число зараженных за сутки на 3 июня 2021