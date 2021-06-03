Когда в Бердске запустят фонтан в городском парке - власть назвала точную дату в 2021 году

В День защиты детей, 1 июня 2021 года, мамы и папы Бердска были разочарованы тем, что фонтан в городском парке так и не был запущен. Свое недовольство они высказывания в социальных сетях города. На сообщения родителей отреагировала мэрия Бердска:
— Решение о выделении средств на новые насосы будет утверждено на ближайшей сессии совета депутатов Бердска. Запуск фонтана планируется на середину июля.
Стоит отметить, что и в 2020 году фонтан не работал. Тогда власть города объясняла это коронавирусной инфекцией. Якобы все парки региона были закрыты по постановлению губернатора Новосибирской области.