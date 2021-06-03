За высказывания о гибели от выстрела пули инспектором ДПС 19-летнего Векила Абдуллаева депутата Новосибирска требует просить прощение
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За высказывания о гибели от выстрела пули инспектором ДПС 19-летнего Векила Абдуллаева депутата Новосибирска требует просить прощение

10:25:076/3/2021Фото: pixabay.com
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Депутат городского совета Ростислав Антонов сделал заявление о стрельбе в Мошково.

Ростислав Антонов накануне прокомментировал стрельбу в Мошковском районе

Депутат городского совета Новосибирска Ростислав Антонов сделал заявление о стрельбе в Мошково Новосибирской области. Напомним, там инспектор ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Позже последний скончался в больнице. На сотрудника ДПС завели уголовное дело, а его семью экстренно вывезли из Мошково и дали госзащиту.

Позже народный избранник рассказал, что после его комментария ему несколько раз звонил глава диаспоры Азербайджана Расим Сахиб оглы Бабаев. В своем комментарии, Антонов говорил, что межнациональный оттенок трагическому инциденту придали действия азербайджанской диаспоры Томска и Новосибирска.

Также он отмечал, что в действиях угрожавших семье полицейского, содержатся признаки экстремизма. Антонов также просил проверить законность митинга, который организовали граждане Азербайджана в память о погибшем земляке в Новосибирске.

По мнению же Расима Бабаев, родственникам сотрудника ДПС никто не угрожал. Бабаев считает, что полицейского «эвакуировали» для того, чтобы создать впечатление о том, что азербайджанцы представляют опасность и заслуживают наказания. Проявления незаконности в митинге Бабаев также не увидел.

По словам депутата, ему был задан вопрос о том, готов ли тот извиниться. Виновным себя Антонов не посчитал и извиняться не стал.

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