Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского станет "жемчужиной" Бердска, заявил отец Владимир
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Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского станет "жемчужиной" Бердска, заявил отец Владимир

10:43:106/3/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Все храмы разные в городе, новый будет деревянным, но какой он будет — это всё впереди ещё. Не повторит он ни Сретенский, ни Богоявленский по архитектуре", - рассказал о новой церкви отец Владимир.

церковь
Новый храм построят в микрорайоне Белокаменный

В микрорайоне Белокаменном в Бердске будет построен храм, он будет назван во имя Преподобного Сергия Радонежского. Уже есть и настоятель будущего храма — это отец Александр, он живет в Бердске и служит в Преображенском кафедральном соборе.

О новом храме и чуде, произошедшем при выделении земли под строительство храма во имя Преподобного Сергия Радонежского, "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 3 июня, поговорил с отцом Владимиром.

- Храм пока не строится, пока идет разговор про выделение земли под строительство. Место определено, но дел ещё много впереди. Ещё впереди немало времени, чтобы дождаться, когда наконец на законном основании все по порядку будет выполнено, и выделена будет земля. В Микрорайоне проживает много людей, наверное, больше половины города. Жители Микрорайона давно уже роптали, что в центральной части Бердска два храма, а в Микрорайоне нет ни одного. Один построили, но он тоже оказался теперь далеко от густонаселенного района Белокаменный. Люди просили, чтоб в Белокаменном построили храм, - рассказал отец Владимир.

В новом генплане Бердска было предусмотрено строительство храма в районе недостроенного кирпичного завода, в низине, на берегу речки Раздельной. Но всегда церкви старались построить на возвышенности, чтобы люди могли издали видеть церковь, чтоб вид храма и перезвон его колоколов напоминал нам о любви — важном и нужном чувстве для каждого человека.

- Получилось удивительным образом: по генплану новому выделен был участок для строительства храма в низине, но мы просили, чтоб выделили землю на возвышенности. Чтобы храм стоял на возвышенности. Так и будет. Это будет жемчужинка, красивый храм. Все храмы разные в Бердске, новый будет деревянным, но какой он будет — это всё впереди ещё. Не повторит он ни Сретенский, ни Богоявленский по архитектуре. Деревянный храм красивее и теплее, - рассказал о новой церкви отец Владимир.

Новый храм во имя Преподобного Сергия Радонежского будет, конечно, украшением микрорайона Белокаменный. А настоятель отец Александр напомнит прихожанам о добрых и светлых чувствах.
- Просим всех молиться, чтобы все скорее совершилось и устроилось, выделили землю и нашелся благодетель, который всё это дело с божьей помощью продвигал, - обратился к жителям города отец Владимир.

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