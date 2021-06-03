В Госдуме предложили лишать пенсии некоторых россиян

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что нужно законодательно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы.
- Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации. Только государство, репрессивная функция должна быть только у государства, - сказал он.
Также он отметил, что коллекторы должны просить прощения у общества. Помимо этого, их нужно приговаривать к 10 годам исправительных работ.
- Я хочу внести в закон о коллекторах маленькое изменение: признать коллекторов животными, не подпадающими под статью 245 «Жестокое обращение с животными». Это социально опасные животные, что-то типа вшей. Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают.
Сейчас Совет Федерации рассматривает поправки, которые увеличат штраф за незаконную деятельность коллекторов до 500 000 рублей. Предполагается, что за такие действия накажут и кредитные организации.