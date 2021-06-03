В полиции "потерялось" заявление ассенизатора, которому ротвейлер вырвал кусок мяса из руки в поселке под Бердском. Подробности ЧП
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В полиции "потерялось" заявление ассенизатора, которому ротвейлер вырвал кусок мяса из руки в поселке под Бердском. Подробности ЧП

11:52:126/3/2021,Алиса ЕршоваФото: pexels.com
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Дмитрий Смагин утверждает, что заявление в полицию писал лично.

собака зубы
Заявление в полицию от покусанного ротвейлером Дмитрия Смагина потеряли

Уже третий день в полиции не могут подтвердить заявление Дмитрия Смагина, написанное 28 мая. В этот день ассенизатор подвергся нападению ротвейлера. Мужчина откачивал яму, когда из дома вырвалась собака и побежала, как утверждает хозяйка, Наталья Бубенова, чтобы понюхать незнакомца. Дмитрий Смагин испуганно убегал, а собака, раззадорившись, искусала его руки. Мужчине наложили 4 шва и ставят уколы от бешенства.

Заявление в полицию было написано, как утверждает пострадавший, им лично, в полиции Бердска. Там обещали передать заявление в Советский район, так как искусали ассенизатора именно там.

1 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» связалась с пресс-службой полиции, однако там по базе заявление найти не смогли. Сегодня, 3 июня при повторном звонке нам сообщили, что если 1 июня заявление найдено не было, значит, его и нет. Так что же, неужели потерянное заявление?

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От редакции

Как вы думаете, часто заявления теряются?

    Умар, 3 июня 2021 12:03:47
    Может пострадавший договорился с виновницей и заявление не писал? Да после этого шума признаться не хочет?
    1
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    Аноним, 3 июня 2021 12:09:59
    Ну вообще то при приеме заявления выдается извещение,что заявление зарегистрировано Просто сотрудники полиции специально не выдали извещение,чтобы не заниматься такой мелочью Ехать в Советский район и писать снова,еще не поздно,а на сотрудников нашей полиции заявление в прокуратуру
    2
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    Аноним, 3 июня 2021 12:47:15
    по базе заявление найти не смогли.
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    в смысле? а по корешку квитанции?
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