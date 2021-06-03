В полиции "потерялось" заявление ассенизатора, которому ротвейлер вырвал кусок мяса из руки в поселке под Бердском. Подробности ЧП

Уже третий день в полиции не могут подтвердить заявление Дмитрия Смагина, написанное 28 мая. В этот день ассенизатор подвергся нападению ротвейлера. Мужчина откачивал яму, когда из дома вырвалась собака и побежала, как утверждает хозяйка, Наталья Бубенова, чтобы понюхать незнакомца. Дмитрий Смагин испуганно убегал, а собака, раззадорившись, искусала его руки. Мужчине наложили 4 шва и ставят уколы от бешенства.
Заявление в полицию было написано, как утверждает пострадавший, им лично, в полиции Бердска. Там обещали передать заявление в Советский район, так как искусали ассенизатора именно там.
1 июня редакция «Курьер. Среда. Бердск» связалась с пресс-службой полиции, однако там по базе заявление найти не смогли. Сегодня, 3 июня при повторном звонке нам сообщили, что если 1 июня заявление найдено не было, значит, его и нет. Так что же, неужели потерянное заявление?
====================================
в смысле? а по корешку квитанции?