Что никогда нельзя делать и что запрещено просить у иконы Владимирской иконы Божией Матери 3 июня?

Издревле чудотворная икона Владимирской Божией матери особо почиталась православными, как главная покровительница и защитница от врагов. Сегодня, 3 июня, первый в году день ее празднования. В этот день все молитвы к Богородице обретают большую силу.
Что нужно делать
Сегодня принято усиленно молиться Богородице, поскольку, как мы уже написали, именно в этот день молитвы наиболее сильны. Можно посетить для молитвы храм и помолиться пред иконой, но учитывайте эпидемиологическую обстановку в вашем регионе - храмы могут не принимать прихожан. В таком случае можно молиться дома.
Можно просить о помощи в любой беде. Эта икона универсальная и помогает всем с самыми различными просьбами. Ей молятся об исцелении, о помощи, о счастье, об укреплении веры, о благополучии, о замужестве. Когда просьбы чисты и искренни - они не остаются безответными.
Разрешено сегодня поминать усопших близких, ставить за их души свечи и посещать кладбища, если есть необходимость.
Запрещено сегодня:
Употреблять жирную пищу и пищу в больших количествах. Официального поста нет, но рекомендуется сегодня заниматься очищением души и тела.
Строго запрещено ругаться и произносить плохие и злые слова. Нельзя обижаться и обижать других.