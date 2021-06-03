Что никогда нельзя делать и что запрещено просить у иконы Владимирской иконы Божией Матери 3 июня?
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Что никогда нельзя делать и что запрещено просить у иконы Владимирской иконы Божией Матери 3 июня?

1:40:376/3/2021Фото: Весь Искитим
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Можно посетить для молитвы храм и помолиться пред иконой, но учитывайте эпидемиологическую обстановку в вашем регионе - храмы могут не принимать прихожан. В таком случае можно молиться  дома.

икона
Владимирская икона сама выбрала, где в России ей остаться

Издревле чудотворная икона Владимирской Божией матери особо почиталась православными, как главная покровительница и защитница от врагов. Сегодня, 3 июня, первый в году день ее празднования. В этот день все молитвы к Богородице обретают большую силу.

Что нужно делать 

Сегодня принято усиленно молиться Богородице, поскольку, как мы уже написали, именно в этот день молитвы наиболее сильны. Можно посетить для молитвы храм и помолиться пред иконой, но учитывайте эпидемиологическую обстановку в вашем регионе - храмы могут не принимать прихожан. В таком случае можно молиться  дома.

Можно просить о помощи в любой беде. Эта икона универсальная и помогает всем с самыми различными просьбами. Ей молятся об исцелении, о помощи, о счастье, об укреплении веры, о благополучии, о замужестве. Когда просьбы чисты и искренни - они не остаются безответными.

Разрешено сегодня поминать усопших близких, ставить за их души свечи и посещать кладбища, если есть необходимость.

Запрещено сегодня:

Употреблять жирную пищу и пищу в больших количествах. Официального поста нет, но рекомендуется сегодня заниматься очищением души и тела.

Строго запрещено ругаться и произносить плохие и злые слова. Нельзя обижаться и обижать других.

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