Япония выразила протест России из-за задержания японского судна

Правительство Японии заявило России протест из-за задержания японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
- Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест, — цитирует РИА Новости Като.
Как он сказал, в России заявляют, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Но это опровергает Япония. По словам секретаря министров, промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Като подчеркнул, что Япония требует немедленно освободить судно и рыбаков, которые на нём находятся.