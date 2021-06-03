Япония выразила протест России из-за задержания японского судна
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Япония выразила протест России из-за задержания японского судна

1:46:176/3/2021Фото: pixabay.com
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Като подчеркнул, что Япония требует немедленно освободить судно и рыбаков, которые на нём находятся.

В Японии заявили протест России из-за задержания японского судна

Правительство Японии заявило России протест из-за задержания японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

- Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест, — цитирует РИА Новости Като.

Как он сказал, в России заявляют, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Но это опровергает Япония. По словам секретаря министров, промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Като подчеркнул, что Япония требует немедленно освободить судно и рыбаков, которые на нём находятся.

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