Ржавые могильные оградки освежают вдоль дорог Бердска. Смотрите фото

На улице Горького сегодня, 3 июня, начали красить ограду вдоль проезжей части. Двое мастеров исправляют с помощью кисти и краски неприглядный вид оградок. Цвет остался прежним — серо-голубым, может чуть-чуть ярче, чем был, ближе к цвету самолета. В любом случае, покрашенные ограды выглядят приятнее, чем были, в ржавых рыжих пятнах.
Ещё в районе детской поликлиники снято несколько звеньев ограды, о которой зимой писал «Курьер. Среда. Бердск». Она проржавела и была закреплена ржавыми болтами. Возможно, отремонтируют и там. К сожалению, дозвониться в УЖКХ Бердска и взять комментарий пока не удалось.