Ржавые могильные оградки освежают вдоль дорог Бердска. Смотрите фото
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Ржавые могильные оградки освежают вдоль дорог Бердска. Смотрите фото

1:36:046/3/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Двое мастеров исправляют с помощью кисти и краски неприглядный вид оградок. Цвет остался прежним — серо-голубым.

На улице Горького начали покраску поржавевших оградок вдоль проезжей части

На улице Горького сегодня, 3 июня, начали красить ограду вдоль проезжей части. Двое мастеров исправляют с помощью кисти и краски неприглядный вид оградок. Цвет остался прежним — серо-голубым, может чуть-чуть ярче, чем был, ближе к цвету самолета. В любом случае, покрашенные ограды выглядят приятнее, чем были, в ржавых рыжих пятнах.

Ещё в районе детской поликлиники снято несколько звеньев ограды, о которой зимой писал «Курьер. Среда. Бердск». Она проржавела и была закреплена ржавыми болтами. Возможно, отремонтируют и там. К сожалению, дозвониться в УЖКХ Бердска и взять комментарий пока не удалось.

Стоят знаки на улице Горького о проведении ремонтных работ

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