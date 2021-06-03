"Штрафы накапают к вечеру больше, чем цена машины": Пристав тайно преследовал должника в Искитиме и запугивал ради хитрого изъятия автомобиля для коллеги. Смотрите видео ЧП

Вопиющая история с судебным приставом Искитима в главной роли произошла утром 3 июня. Госслужащий преследовал машину должника и попытался изъять транспортное средство раньше постановления о наложении ареста. Впрочем, обо всем по порядку.
Машину хотят забрать в пользу долгов экс-мужа
- Мы с мужем развелись в июле 2020 года, а 17 сентября пришло постановление о возбуждении исполнительного производства. У него есть долги по нескольким кредитам, часть зарплаты ежемесячно удерживают. Я знаю, что он исправно платит по долгам. Но у учителей невысокая зарплата, а у него трое ребятишек. Только 50% уходит на алименты детям. Разумеется, взял кредит - плати. Раз не удалось рассчитаться с банком, он это делает в рамках правового поля по решению суда и официально, - рассказывает Марина, которая во время инцидента находилась в автомобиле.
Хоть пара и в разводе, обязанности по совместному уходу за детьми никто не отменял. Утром, как обычно, одного ребенка отвезли в детский сад, а второго к бабушке - мальчишка перенес на днях операцию - в сад нельзя, пропускать работу тоже.
- Игорь развозит детей каждое утро в детский сад, а меня на работу. После - нее на свою работу. Так вышло, что семьи у нас не получилось, но мы находимся в дружеских отношениях. Машина была куплена в браке, раздела имущества мы не произвели. Так и решили, что будем пользоваться ей в интересах детей. Утром приехали к бабушке. Сзади нашего авто припарковалась иномарка. Когда заходила в подъезд, заметила, что молодой человек садится в наш автомобиль. Вышла - и ужаснулась. Как сказал бывший супруг, машину прямо сейчас будут изымать. При этом никаких документов, кроме удостоверения, пристав нам не показал,- говорит Марина.
По словам молодой мамы, пристав велел проследовать за ним в отдел ФССП, чтобы оформить арест. У самого здания отдела ФССП Марина задала несколько вопросов сотруднику ФССП и сняла ответы на видео.
- Я Ерюченков Сергей Петрович, судебный пристав-исполнитель по городу Искитиму. Проследовал за вами с целью изъятия транспортного средства, - говорит на видео судебный пристав.
- На каком основании? - спрашивает Марина Волкова.
- На основании исполнительного документа.
- Покажите его.
- Сейчас мы пойдем в отдел, я вам все покажу, - утверждает Сергей Ерюченков.
- Я не стала ждать, пока товарищ подготовит все документы. Эта вся ситуация показалась мне очень странной, как минимум. Я села в машину и поехала на работу в Бердск. А тут началось самое интересное. Бывший супруг позвонил через 10 минут и сказал, что Ерюченков заявил - буду удерживать в отделе, пока супруга не вернет машину, - говорит Марина.
Показывать в отделе было нечего: процессуальное решение даже не было готово. Его судебный пристав набрал и напечатал прямо за компьютером. Сумма в документе указана - 87 250,53 рубля.
Не за того принял: как пристав вёл не своё дело
Немудрено было ошибиться - судебный пристав Ерюченков, задержавший Марину и Игоря М. даже не вел это дело. Судебным приставом, от лица которого было выдано постановление, являлась Вероника Скворцова.
Таким образом, за одно утро судебный пристав сумел совершить несколько грубейших нарушений - преследование, попытка изъятия до процессуального решения, до вручения должнику постановление о наложении ареста, ведение чужого дела. В постановлении о наложении ареста на имущество должника даже не было указано, на что именно налагается арест, хотя о том, что арестовывается машина, должно быть написано черным по белому.
- Господин Ерюченков не скупился с запугиванием. Он пообещал Игорю - бывший муж Марины М. - прим. ред.), что имеет право выписывать штрафы каждые пять минут за то, что я уехала на машине. По его словам, за час штрафов могло накопиться на 12 000 рублей, а к вечеру - стоимость штрафа могла превысить стоимость автомобиля. Такие методы сейчас актуальны среди сотрудников государственной службы? Или у нас судебный пристав-исполнитель как-то по закону приравнен к коллектору? Разумеется, сумма долга уменьшается не так быстро, как хотелось бы. Но он не скрывается, не избегает общения с приставами и всегда на связи. Интересно, что Ерюченков акцентировал - если через 10 дней Игорь не оплатит долг, то машину продадут на торгах. А как это государственный служащий не учел интересы других банков и детей должника? Разве это законно, так старательно работать в интересах одного банка, - недоумевает Марина.
Стоит отметить, что по прошествии полутора часов Ерюченков все-таки отпустил Игоря М. из своего кабинета. В придачу дал постановление о наложении ареста на имущество должника от 3 июня 2021 года. Кстати, подпись в документе стоит пристава Вероники Скворцовой, хотя подготовил документ Ерюченков.
- Я спросил его, почему он поехал за мной от самого дома в Лебедевке. На что получил ответ: "Увидел номер машины, знаю, что она ваша". Как он понял, что исполнительное производство на меня находится у его коллеге - загадка. Как и регистрационные номера автомобиля. Вечером обещал приехать домой, чтобы арестовать машину и изъять ее, - говорит Игорь.
Комментарий эксперта: «Я подозреваю коррупционную составляющую»
Адвокат и юрист из Новосибирска, Регина Вишнякова прокомментировала эту ситуация 3 июня для редакции «Курьер. Среда. Бердск»:
- Больше всего меня беспокоит то, что судебный пристав взял дело другого пристава. Сейчас приставам нельзя видеть, что творится в исполнительном производстве коллег. Раньше, пару лет назад, у приставов была общая база, сейчас - нет. Непонятно, почему пристав просто так решил взять чужое дело, так не бывает. Нужно в первую очередь задать вопрос - кому это выгодно?
- В данной ситуации совершено несколько нарушений, - объясняет Регина Вишнякова. Это преследование, изъятие транспортного средства до вручения постановления о наложении ареста должнику. Понимаете, сначала должно быть вынесено процессуальное решение, а потом уже «ноги» - арест. Даже угрозы изъятия до вручения уведомления об аресте имущества недопустимы. И, наконец, непонятное, нелогичное нарушение - действие от иного лица. Из этого вытекает очевидная личная заинтересованность судебного пристава в этом деле. Это основание для служебной проверки, я подозреваю коррупционную составляющую, - объясняет адвокат.
Согласие старшего прокурора не предъявили
Кроме того, в соответствии с законом, судебный пристав при посещении должника должен иметь письменное согласие на его действия старшего пристава, которое он должен предъявить гражданину перед арестом - в ситуации с Игорем М. согласие предъявлено не было.
Стоит отметить, что согласно закону арест и изъятие автомобиля в рамках исполнения исполнительного производства вполне возможен. Но пока что в России никто не отменял закон, тем более для госслужащих столь важного ведомства. А вот руководитель отдела ФССП Искитимского района Виктория Мацкевич и вовсе не прокомментировала инцидент - попросту не отвечает на звонки. А вот Игорь намерен обжаловать решение пристава в суде уже завтра, 4 июня, соответствующую жалобу на действия Ерюченкова и Скворцовой он подаст в суд.