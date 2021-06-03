ТОП-4 лучших кофеварок для дома – что выбрать потребителям, чтобы наслаждаться вкусным кофе в домашних условиях?
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ТОП-4 лучших кофеварок для дома – что выбрать потребителям, чтобы наслаждаться вкусным кофе в домашних условиях?

1:42:356/3/2021Фото: tovaroskop.com
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На сегодняшний день существует очень много предложений по покупке кофеварок.

кофеварка
На сегодняшний день существует очень много предложений по покупке кофеварок

Только по ссылке можно присмотреть рейтинг кофеварок, который точно можно будет использовать в домашних условиях, ну и которые не подведут. Вся суть заключается в том, что при выборе следует ориентироваться исключительно на функциональные возможности, но и то, что может выдать кофеварка – насколько вкусным будет кофе.

Какие же кофеварки вошли в рейтинг ТОП—4 лучших для дома?

Среди основных кофеварок, которые точно должны стоять на кухне у настоящих любителей этого ароматного напитка, следует выделить следующие рожковые:


  1. Полярис, модель PCM 1532E98.
  2. De Longhi, модель ECP 33.2196.
  3. Kitfort, модель KT-70394.
  4. Redmond, модель RCM-151193.

А вот среди капсульных кофеварок, в ТОП-4 лучших вошли такие модели:

  1. De Longhi EN.
  2. Krups.
  3. Tchibo Cafissimo.
  4. Bosch TAS.

Конечно же, что невозможно не отметить капельные кофеварки, которые вошли в ТОП-4 лучших и также пользуются большой популярностью:

  1. Oursson.
  2. Redmond.
  3. Kitfort.
  4. Tefal.

Чем же отличаются модели?

Невозможно не отметить, что модели все отличаются друг от друга своими функциональными и мощностными нагрузками. Это означает, что с одной стороны интенсивность подачи кофе может быть абсолютно разной, а с другой стороны, одни модели идут с разными электронными примочками и экраном, а другие просто сделаны на механической основе. В то же время, их технические характеристики очень резные.

Например, в некоторых видах кофейного оборудования можно поместить чалды, а в некоторых поместить можно только молотый тип кофе. Помимо этого, управление в кофеварках, в основном, механическое, то есть человек самостоятельно выстраивает необходимые параметры. Что касается количества воды, то производители стараются делать емкости около 1-1,5 литров – не более того. В кофеварках в основном, ведь это не кофемашины, отсутствуют резервуары для молока. Иногда можно увидеть кофеварку с дополнительной функцией «Взбивание молока». По сути, эта функция существует для тех, кто обожает пить капучино.

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кофеварки
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