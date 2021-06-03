Организация делового туризма
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Организация делового туризма

1:45:416/3/2021Фото: b2b.onetwotrip.com
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Деловой туризм — это достаточно непростая туристическая отрасль.

деловой туризм
Деловой туризм — это достаточно непростая туристическая отрасль

Что такое деловой туризм?

Деловой туризм — это поездка в профессиональных интересах без прямой цели получения дохода. Основной задачей такого путешествия является приобретение специфического опыта, образования, выполнение бизнес-задания, которое дополнительно мотивируется отдыхом, посещением различных мест и мероприятий, общением с интересными людьми. Эта область туристической индустрии также часто обозначается с помощью аббревиатуры MICE: M - Meetings (встречи), I - Incentives (путешествия), C - Conferences (конференции), E - Exhibitions (выставки).

Виды делового туризма

Конференции, конгрессы, съезды

Конгрессы и конференции — это важный способ коммуникации профессионалов из одной отрасли. Принимая участие в таких мероприятиях, специалисты получают наиболее полную и актуальную информацию о своей сфере бизнеса, взаимодействуют с коллегами, налаживают необходимые профессиональные контакты. Статистические данные говорят о том, что такой вид делового туризма на сегодняшний день является наиболее распространенным. Большинство подобных мероприятий (до 80%) проводится в США и странах Западной Европы.

Выставки

Благодаря экспозициям посвященным новейшим достижениям в различных технических отраслях ежегодно заключается огромное количество деловых соглашений, сделок, создаются бизнес-альянсы. Наиболее крупные выставки в большинстве случаев являются традиционными, то есть проходят ежегодно. Их центром может раз за разом становиться один и тот же город (например, Женевский автосалон) или же разные города (Экспо).

Тренинги и семинары

Эти виды делового туризма позволяют специалистам из разных сфер повысить свою квалификацию и улучшить профессиональные навыки. Некоторые семинары направлены на сплочение команды, выявление лидерских качеств у её участников. Как правило, в тренингах и семинарах принимает участие меньше людей, чем в конференциях и выставках, но это не делает их менее значимыми. Такие мероприятия часто позволяют наладить неформальное общение, в их программу обычно включают большой развлекательный компонент, что позволяет коллегам сблизиться и лучше узнать друг друга.

Частная деловая поездка

Отличительной особенностью этого вида бизнес-туризма является отсутствие строго установленных сроков. В этом очевидное преимущество частных поездок, позволяющее более гибко и эффективно планировать их.

Организация деловых туров

Деловой туризм — это достаточно непростая туристическая отрасль. Организатор деловых туров должен уметь тщательно продумывать детали, быстро действовать в случае форс-мажоров, грамотно выстраивать взаимодействие с клиентами. Особенностью организации деловых туров является повышенная ответственность, ведь часто на кону стоит заключение дорогих контрактов и установление важных связей.

Каждый вышеперечисленный вид делового тура имеет свои тонкости и нюансы, которые обязательно учитываются при планировании. Агентство делового туризма обслуживает деловые поездки корпоративно (например, при выезде на конференцию), или же работает с одним специалистом (при организации частной деловой поездки).

Для качественного проведения деловых туров организаторы взаимодействуют не только с клиентом, но и с планировщиками встреч, организаторами мероприятий и всевозможными посредниками. Поэтому за каждым бизнес туром стоит слаженная работа разных людей.

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